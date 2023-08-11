賴清德出訪巴拉圭引中國小動作？　外交部呼籲：切勿落入中方圈套

▲賴清德出席全國台南旅外鄉親賴清德後援會。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

副總統賴清德將於明（12日）出訪友邦巴拉圭，然而，此時卻傳出中國近日針對賴清德出訪一事，拉攏巴拉圭當地媒體，發布與台灣有關的負面宣傳。對此，外交部昨（10日）晚間表示，面對中方相關的抹黑及打壓作為，外交部皆有所掌握，並呼籲各界認清真相，「切勿落入中方圈套而遭誤導」。

據消息指出，中國透過「DMG印記傳媒」等中國海外的媒體，與巴拉圭當地主流媒體，包括「ABC色彩報」、「最新時刻報」、「五日報」等，簽訂為期1個月的合約，為了在賴清德此次出訪中時，影響巴拉圭當地輿論，散布「支持『一中』，反對台灣政治人物殘害巴拉圭穩定」、「巴拉圭不歡迎台灣政治人物到訪進行選舉作秀」等言論。

外交部表示，中國打壓我國外交空間向來不遺餘力，且持續利誘國內外媒體接二連三釋放醜化我國外交工作的假訊息，「對國人進行認知作戰」，並企圖干擾賴清德副總統出訪。

外交部也正告北京當局，中華民國（台灣）是一個主權獨立的國家，我國與友邦的往來是國家主權的正常作為，不容其他國家置喙，也不會屈服於中國威權政府的脅迫。

外交部最後強調，將持續堅守自由民主的價值，聯合友邦及理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，積極爭取國際的認同及支持，拓展台灣應有的國際地位。