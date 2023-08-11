　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲中關係緊張　菲暫停中企承包馬尼拉灣填海工程

▲▼菲律賓提供照片指控中國海警針對在南海執行補給任務的菲律賓船隻使用水砲。（圖／路透）

▲菲律賓指控中國海警針對在南海執行補給任務的菲律賓船隻使用水砲。（圖／路透）

文／中央社

中國海警近日阻撓菲律賓船隻前往南海仁愛暗沙運補，兩國關係緊張之際，馬尼拉當局宣布，已暫停由中國企業承包的馬尼拉灣填海工程，等待政府對其進行環境和社會影響審查。

菲律賓海巡隊和軍方近日指控中國海警船5日在南海發射高壓水柱並以危險動作攔截菲國海巡船和補給船，阻撓菲國運送物資給駐守在仁愛暗沙的菲國官兵。

菲中關係緊張之際，菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner）今天前往視察負責南海防務的菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）總部，聽取西部軍區司令卡羅斯（Alberto Carlos）就中國海警發射高壓水柱事件進行簡報。

另一方面，GMA新聞網和菲律賓星報（Philippine Star）報導，菲國環境部長悠羅-羅伊薩加（Maria Antonia Yulo-Loyzaga）在總統府舉行的記者會中宣布，馬尼拉灣填海造陸的22項計畫目前都已暫停，「全部都在審查中」。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）8日表示，將暫停馬尼拉灣填海造陸的多項計畫。

美國駐菲大使館發言人甘戈帕迪耶（Kanishka Gangopadhyay）2日說，美方已向菲國政府就馬尼拉灣填海造陸計畫對環境、馬尼拉和周邊區域的自然災害防禦及商業的潛在長期負面和不可逆轉影響表達疑慮。

美國駐菲大使館位於馬尼拉灣旁，填海造陸計畫預計將對使館周邊環境造成直接影響。

甘戈帕迪耶表示，美方也對中國交通建設公司參與填海造陸計畫表達關切。美國商務部於2020年以協助北京軍事化南海島嶼為由，對中國交建公司等中國國營企業祭出制裁。

至少3名菲國參議員對暫停填海造陸計畫的決定表示歡迎。參議員維亞（Cynthia Villar）日前警告，馬尼拉灣填海工程可能導致馬尼拉都會區拉斯皮納斯市（Las Piñas）和周邊區域降雨時出現6到8公尺淹水。

菲國眾議院副多數黨領袖杜爾弗（Erwin Tulfo）也提交決議案，尋求調查馬尼拉灣填海工程是否因中國公司參與而存在國家安全風險。

決議案指眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）發現近百名中國船員在馬尼拉都會區巴賽市（Pasay）酒吧聚會。

杜爾弗接受ABS-CBN新聞台訪問時說：「我們如何確定他們只是正在享樂的普通船員？如果他們是中國人民解放軍成員或蒐集資訊的中國情報員怎麼辦？」

他表示，參與馬尼拉灣填海工程的其中一家中國公司也參與北京在南海的空軍和海軍基地建設。

杜爾弗說，馬尼拉灣目前約有60艘中國船隻，在當地從事疏浚和填海活動已好幾個月。

他表示，假設每艘船有20名船員，這意謂超過1000名中國人可能可以自由地在菲律賓上岸。

ET快訊
88會館首腦「洗錢大亨」郭哲敏落網　檢聲押禁見
女玩水染食腦變形蟲亡！專家曝「最危險關鍵」
賴慧如6年前參加「現任丈夫」婚禮！現場照片曝　她從賓客變老婆
發票中11張被扣9張！他怒嗆國稅局　網看60天總數傻眼
幼兒園驚爆男師染指6女童

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍飛彈夜襲　烏克蘭南部大城札波羅熱3死9傷

美國7月CPI年增率3.2%　13個月來首回升！逐月通膨持穩

白俄威脅升高　波蘭防長：東部邊境增兵至1萬人

菲中關係緊張　菲暫停中企承包馬尼拉灣填海工程

防駭客網攻！白宮發起AI挑戰賽　總獎金近6億

研究：火星曾出現乾濕交替氣候　有利生命存在

俄羅斯煙火倉庫爆炸　至少仍有12人失蹤

24歲女傭遭淋滾水、逼吃狗屎　她聽判決崩潰：雇主該嘗嘗我的感受

德國軍官多次主動聯繫俄羅斯　涉嫌從事間諜活動遭逮捕

挪威水壩「閘門失靈」洪水沖破大壩　房屋被沖走撞上橋樑

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

女玩水染「食腦變形蟲」亡！　業者哽咽喊冤：每天都投氯

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

88會館首腦逃亡海外9個月　郭哲敏泰國落網搭機返台

俄軍飛彈夜襲　烏克蘭南部大城札波羅熱3死9傷

美國7月CPI年增率3.2%　13個月來首回升！逐月通膨持穩

白俄威脅升高　波蘭防長：東部邊境增兵至1萬人

菲中關係緊張　菲暫停中企承包馬尼拉灣填海工程

防駭客網攻！白宮發起AI挑戰賽　總獎金近6億

研究：火星曾出現乾濕交替氣候　有利生命存在

俄羅斯煙火倉庫爆炸　至少仍有12人失蹤

24歲女傭遭淋滾水、逼吃狗屎　她聽判決崩潰：雇主該嘗嘗我的感受

德國軍官多次主動聯繫俄羅斯　涉嫌從事間諜活動遭逮捕

挪威水壩「閘門失靈」洪水沖破大壩　房屋被沖走撞上橋樑

恐怖車禍「2人消失」　轎車2秒剷平檳榔攤！路人合力搬車救女

外送員剛買11萬新車　騎路上1行為「讓新車秒變中古車」

俄軍飛彈夜襲　烏克蘭南部大城札波羅熱3死9傷

三上悠亞經紀人是「184cm天菜」！　混血帥臉根本男團偶像

美國7月CPI年增率3.2%　13個月來首回升！逐月通膨持穩

白俄威脅升高　波蘭防長：東部邊境增兵至1萬人

菲中關係緊張　菲暫停中企承包馬尼拉灣填海工程

快訊／台鋁秀泰影城宣布停業　商場怒控「欠款數千萬」將接管營運

班傑首個父親節前夕痛失好友！　震撼陷低潮：跟我想像的不一樣

與「拳擊女王」陳念琴相知相惜！李佳馨目標拚奧運

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

國際熱門新聞

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

34歲外送員過世　1周沒人發現流出屍水

研究：火星曾出現乾濕交替氣候

卡努登陸！南韓直播主被瘋狗浪淹沒

白宮發起AI挑戰賽　總獎金近6億

24歲女傭遭淋滾水、逼吃狗屎　身心崩潰

俄羅斯煙火倉庫爆炸　至少仍有12人失蹤

美加州YSL被搶　30多名劫匪得手台幣950萬商品

「我開槍打死那女的」　美6歲童射殺女師

男裝監視器　意外拍到女友性侵寵物犬

公司出包多付薪水　他裝死不還下場慘了

菲中緊張　菲暫停中企馬尼拉灣填海工程

挪威25年最強降雨　大壩潰堤沖走房屋

夏威夷野火36死　拉海納鎮燒成末日廢墟

更多熱門

相關新聞

34歲外送員過世　1周沒人發現流出屍水

34歲外送員過世　1周沒人發現流出屍水

新加坡一輛汽車停放一周未移動，附近居民聞到類似死老鼠的臭味，7日一查才知車上駕駛是34歲外送員，疑似暴斃死亡，屍水從車中流出。

賴清德過境美國不至於再起裴洛西風暴

賴清德過境美國不至於再起裴洛西風暴

赴泰旅遊中國遊客人數跌至第二 「簽證慢」成大陸出境旅遊最大痛點

赴泰旅遊中國遊客人數跌至第二 「簽證慢」成大陸出境旅遊最大痛點

金融時報：中國網路巨頭訂購價值50億美元Nvidia晶片

金融時報：中國網路巨頭訂購價值50億美元Nvidia晶片

白宮限制投資中國敏感科技　確保軍事創新重要技術安全

白宮限制投資中國敏感科技　確保軍事創新重要技術安全

關鍵字：

菲律賓中國海警南海東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

八點檔女星6年前參加「現任丈夫」婚禮！

幼兒園男師染指6女童　園長護淫兒：被警刑求逼供

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

人妻怨：愛愛次數少得可憐！她吐「男生不想要」3原因

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

苗栗外籍性工作者染愛滋　衛生局籲尋芳客快篩檢

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

花1.5萬訂親子房！到場「飯店禁兒進入」旅程毀了

他中獎發票被國稅局扣9張！網總數：貪財國民

雨炸台南網敲碗喊放假　黃偉哲說話了

即／88會館首腦郭哲敏落網　檢聲押禁見

40歲業務爆汗「灌一碗綠豆湯」！隔天腦梗塞

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面