16歲高中生「躲學校廁所」創業！獲3200萬融資　身價破6億

▲艾瑞克躲在學校廁所創業，目前身價超過2000萬美元。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

當台灣的16歲孩子正忙著學校功課時，來自美國印第安那州的16歲少年艾瑞克（Eric Zhu）已經躲在高中廁所裡談生意，甚至賣掉了他第一間公司，目前身家約2000萬美元（約台幣6.4億元），但他接受訪問時無奈表示，自己的亞裔父母依舊希望他能成為一名醫生。

綜合外媒報導，現年16歲的艾瑞克是美國移民二代，父母的教育方式非常嚴格，從小禁止他接觸社群媒體，但依舊擋不住他與生俱來的商業頭腦，當他在12歲獲得第一台個人筆電時，他隨即透過網路學習如何寫程式，並且在兩年內創立、出售了第一間公司。

艾瑞克說，因為他還是一名學生，所以在上課時間只能偷偷躲到廁所和客戶開會，「有一次交易談成後，客戶還寫信關心我的身體，因為他看見我坐在馬桶上開會，而且還不停地有沖水聲。」更慘的是，高中校長發現艾瑞克時常翹課跑去廁所開會後，除了打電話告知他父母外，還禁止他在上課時間去廁所。

不過，艾瑞克和另外兩位朋友一起創立第二間公司、創業融資平臺Aviato後，身價水漲船高，除了獲得美國新創圈的關注外，還獲得來自GitHub創始人沃納（Thomas Preston-Werner）的種子輪（Pre-seed）100萬美元（約台幣3200萬元）融資。

目前Aviato數據庫號稱有1180萬家創業公司註冊，可幫投資人自動尋找想要的計畫。

身為創投圈當紅炸子雞的艾瑞克，現在最大的煩惱就是父母仍希望他未來能成為一名醫生，他開玩笑地說，「我非常希望能夠投資1000萬美元在深度偽造技術上，讓我媽相信我正在讀醫學院。」艾瑞克也表示，自己應該會按照父母期待先去念大學，但不敢保證是否會唸到一半休學。