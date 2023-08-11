中國開放陸客團赴78國沒台灣　兩岸開放卡關！交長：他們已讀不回

▲交通部長王國材。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

中國昨(10日)恢復陸客團可赴美日韓等78國，但台灣未包含在內，引發台灣旅行業不滿，質疑兩岸關係不好才沒解除禁團令。交通部長王國材今(11日)指出，中國希望台灣團客去，但禁止大陸團客來台，我方希望兩岸團客可以對等開放，透過小兩會希望可以來談，但中國都已讀不回，若中國開放，我方也會同步開放。

中國大陸昨宣布恢復旅行社經營中國公民第三批出境旅遊業務，其中包括日本、韓國、美國、英國等78國，但台灣仍未包含在內，引發台灣旅行業界不滿，認為我方不願釋出善意，兩岸關係不好才沒解除禁團令，甚至不排除上街抗議。

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交通部長王國材今出席「亞洲國際郵展開幕典禮」受訪表示，我方希望兩岸團客對等開放，中國希望台灣團客去大陸，禁止大陸團客來台，這段時間我方透過小兩會機制傳送很多訊息，希望能來談，但中國都已讀不回。

王國材指出，若單向開放，台灣旅客到大陸去玩，但中國團客沒進來，對台灣旅宿業、餐飲業和做陸客來台業務的旅行社有影響，目前已透過觀光局希望小兩會趕快來談，還沒得到正式回應，我方會持續來溝通，假如中國同意讓團客進來，我方會同步開放兩邊團客互訪。

針對旅行業醞釀抗議，王國材強調，旅行業做出國業務面臨經營上問題，有這樣的訴求，但也有接待陸客來台的旅行社，國內的旅宿業和做團客入境的旅行社也希望有對等開放，不要台灣旅客跑去中國，但陸客沒有來台灣，就會有落差。

由於交通部設定今年國際旅客來台目標為600萬旅次，其中100萬為陸客，由於陸客遲遲未開放，截至8月3日僅326萬人次來台，遭質疑600萬國際旅客目標恐跳票，王國材則表示，今年國際旅客設定目標600萬，即便陸客100萬旅次沒有來，今年還是會達到600萬國際旅客目標，但還是期待陸客來台灣看一看。