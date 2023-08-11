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睽違47年！俄羅斯「月球25號」探測器發射成功　搶佔南極水冰

▲▼俄羅斯8月11日發射月球探測器「月球25號」（Luna-25），為1976年以來睽違47年首次月球任務。（圖／路透）

▲ 聯盟2號載著月球25號發射升空。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯11日發射月球探測器「月球25號」（Luna-25），為1976年以來睽違47年首次月球任務，看準月球南極可能存在的水冰資源，和美國、中國及印度等國爭相達成軟著陸的目標。

根據《路透》，俄國國有企業「俄羅斯航太」（Roscosmos）證實，載有月球25號的載運火箭「聯盟2號」（Soyuz-2）於當地11日凌晨2時11分（台灣上午7時11分）從莫斯科以東5550公里的東方太空發射場發射升空，1個多小時後，火箭上節將月球25號從地球軌道推向月球。

Roscosmos說明，月球25號飛向月球需5天時間，接著在月球軌道上繞行天然衛星運行5至7天後，預計21日降落在靠近月球南極的3個可能著陸點之一，有望趕上甚至超前競爭對手印度7月發射的「月船3號」（Chandrayaan-3）登陸。

▲▼俄羅斯8月11日發射月球探測器「月球25號」（Luna-25），為1976年以來睽違47年首次月球任務。（圖／路透） 

▲▼ 若一切照計畫進行，月球25號預計21日登陸月球。（圖／路透）

▲▼俄羅斯8月11日發射月球探測器「月球25號」（Luna-25），為1976年以來睽違47年首次月球任務。（圖／路透）

月球25號約有一輛小型汽車大小，登陸後計畫在月球南極工作1年。據報Roscosmos局長波瑞索夫（Yuri Borisov）在火箭發射後對現場的工作人員表示，「我希望在月球上實現高精準軟著陸（soft landing）。」

俄國入侵烏克蘭後，西方國家紛紛祭出制裁，許多是針對俄國航太部門，但克里姆林宮聲稱，制裁並未削弱俄國經濟，因此這項月球任務意義重大。

美國、中國、印度、日本及歐盟等全球主要大國都加緊推動探月計畫，月球南極據信存在令人夢寐以求的水冰（water ice），但目前沒有任何國家成功在南極軟著陸，因為那裡地形崎嶇。若發現水冰將是一項歷史性收穫，因為水冰不僅可當作飲用水，還可用於製造燃料及氧氣。

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