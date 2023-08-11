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白俄威脅升高　波蘭防長：東部邊境增兵至1萬人

▲▼波蘭加強邊境防禦。（圖／路透）

▲波蘭加強邊境防禦，東部邊境駐軍將增至1萬人。（圖／路透）

文／中央社

波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）今天表示，波蘭將把與白俄羅斯接壤的東部邊境駐軍人數增加至1萬人，同時對來自俄羅斯盟友白俄羅斯的潛在安全風險發出警告。

法新社報導，關於駐紮軍隊的總人數，布拉查克告訴公共廣播電台：「將會有約1萬名士兵。」這與昨天宣布的人數相比，數字有所增加。

布拉查克指出，4000名士兵將為波蘭邊境防衛隊（Polish Border Guard）提供支持，另外6000名士兵則是後備部隊。

布拉查克還說道：「我們決定將部隊移動至更靠近白俄羅斯邊境的地方，以便…威嚇侵略者，使侵略者不敢攻擊波蘭。」

波蘭稱鄰國白俄羅斯帶來威脅，並一直為此敲響警鐘，也對尤其是涉及目前駐紮於白俄的俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）的「挑釁行為」發出警告。

華沙當局表示，瓦格納集團戰士可能試圖越境進入波蘭，或協助移民湧入歐洲聯盟。

邊境地區居民上週發現2架白俄軍用直升機後，波蘭指控明斯克當局侵犯領空。

白俄國防部否認侵犯領空的說法，稱那是波蘭軍方和政治領導人再次合理化增強對白俄邊境軍事部署行動的說法。

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