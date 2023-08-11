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猛烈大雷雨下到入夜　8月下旬颱風發展「嚴防接近台灣」

▲▼天氣 大雷雨 台北市 路旁積水。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今仍有旺盛大雷雨，降雨可能持續到入夜。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

西南風降雨今(11日)仍明顯，南部要留意較大雨勢，嘉義以北的中北部及東部則要注意白天熱對流帶來降雨，並嚴防旺盛大雷雨，雨恐怕下到入夜；周末雨勢減少但仍不穩定，下周一到下周四(14日～17日)仍有西南風降雨及午後熱對流雷雨。8月下旬颱風發展重返南海、菲律賓，需留意是否有接近台灣機會。

天氣風險公司分析師、天氣職人吳聖宇表示， 今天(11日)仍受到低氣壓帶來較多西南風水氣影響，雖低氣壓漸往西移動，水氣量比昨天稍微減少，但整體降雨還是偏多，南部沿海平原地區昨晚起就陸續有降雨的狀況發生，到了今天清晨前後配合海陸風環流，沿岸對流發展又更加旺盛，降雨還是相當明顯。

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吳聖宇提醒，南部今天要持續留意較大雨勢，尤其沿海地區，內陸山區降雨就相對較少。嘉義以北的中北部地區還有東半部地區，則是持續要留意白天熱對流發展帶來的降雨，電腦模式預測看起來還是有機會出現旺盛大雷雨現象，雷雨有可能持續到入夜甚至晚間。

明後天周末(12日～13日)大陸上空低氣壓續向西移動漸遠離，不過吳聖宇指出，西南風環境還是存在，水氣雖會減少，但天氣還是不太穩定，迎風面南部仍有斷斷續續短暫陣雨或雷雨，夜晚到清晨因為配合海陸風環流，對流發展機會高，會是比較主要的降雨時間，局部區域雨勢仍然會比較大。其他地方則是持續注意白天的熱對流雷雨，特別是中午過後到入夜前會是主要的降雨時段，熱對流發展旺盛的時候也會有局部單點的瞬間大雨現象。

▲▼受到低氣壓帶來較多的西南風水氣影響，今仍有旺盛大雷雨。（圖／吳聖宇）

▲受到低氣壓帶來較多的西南風水氣影響，今仍有旺盛大雷雨。（圖／吳聖宇）

吳聖宇表示，下周前半(14日～17日)仍是西南風配合低壓帶影響，迎風面降雨搭配其他區域午後熱對流雷雨的天氣型態還會持續，整體天氣可能要等到下周後半(18日之後)高壓勢力增強才會有所改變。

至於颱風動態，吳聖宇指出，下周蘭恩颱風也將會趨向日本東部，提醒要前往本州東部以及日本東北地區要特別注意，預估這個颱風也將為日本帶來不小的影響。短時間內來看台灣這邊並沒有颱風的威脅，進入下旬之後颱風發展的區域可能重新回到南海、菲律賓一帶，到時候是否再有颱風接近的機會仍需要多加留意。

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