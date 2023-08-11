台南豪雨女子機車陷泥濘動彈不得　善警即刻協助脫困

▲26歲黃姓女騎士因不熟悉路況，碰上間歇性大雨造成道路積水路面濕滑，致機車失控瞬間人、車陷進泥濘之中動彈不得，警方協助她順利脫困。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受西南氣流影響，台南發布豪雨特報，善化地區下起間歇性豪雨，造成低窪地區積水，善化警方獲報於11日上班巔峰時段，在善化區三民路靠近南科園區便道，有騎士因雨造成機車打滑，失控陷入泥濘之中需要協助，警方馬上派到場協助女騎士脫困。

善化派出所隨即派遣線上巡邏員警蔡易霖、鄭崑佑前往處理，途中與報案人電話聯繫確定地點，警方到場後發現，26歲黃姓女騎士因不熟悉路況，碰上間歇性大雨造成道路積水路面濕滑，致機車失控瞬間人、車陷進泥濘之中動彈不得，黃女驚慌失措之際，隨即撥打電話報警求助，並在社群「正港善化人」貼文求援。

處理員警到場後，經瞭解黃女是到南科park17購物後，欲騎機車返善化租住處時，適逢下雨想抄近路趕回家，不料誤闖工區道路封閉，又路面積水泥濘，致人車陷入泥濘之中。

黃女因雙腳陷在泥濘內，拖鞋卡住無法取出，員警先攙扶其脫困後，再合力將機車扶正推至安全路面，並主動關懷有無受傷，黃女稱自己沒有受傷毋須就醫，對於員警的協助表示萬分感謝。

警方也提醒民眾，避免雨天行經積水路面或泥濘較多的路段，應謹慎減速慢行，以確保人車安全。