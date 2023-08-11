颱風卡努襲南韓1死1失蹤！東半部降「極限豪雨」　老婦過馬路遭沖走

▲颱風卡努貫通韓半島，強大降雨量讓大邱廣域市軍威郡10日淹成水鄉澤國。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年第6號颱風「卡努」昨（10）日貫通韓半島（朝鮮半島）、從南韓慶尚南道巨濟市登陸，歷經約16個小時後往北韓（朝鮮）平壤方向離去，今（11）日上午減弱為低氣壓，雖然颱風威力不如當地氣象專家預期，卻也為南韓東半部地帶降下超過400mm的豪雨，造成1人死亡、1人失蹤，一名60多歲婦女更慘遭急流沖走。

根據《韓聯社》、《東亞日報》，颱風卡努7月28日凌晨在關島西方730公里處生成後，15天的時間內在兩次的大轉彎先後為台灣、日本、南韓帶來災情，由於今年海水溫度創下往年紀錄，且南韓和日本海域海平面水溫達29度，比往年高出1度，導致卡努有機會吸收更多水蒸氣和熱能、進而帶來更多降雨，不過受到南韓複雜地形的破壞，卡努威力也不如預期。

▲南韓江原道江陵市因颱風卡努侵襲而出現巨浪。（圖／CFP）

南韓氣象廳統計指出，從卡努暴風圈影響南韓的9日起至10日晚間10時為止，江原道束草市降下402.8mm的驚人雨量，光是10日一整天的降雨就達368.7mm，且束草從10日下午2時5分至下午3時5分的時雨量高達91.3mm，達到南韓定義的「極限豪雨」標準。

江原道江陵市的日降雨量為346.9mm、江原道三陟市為338.6mm（宮村）、江原道高城郡341.5mm（縣內面），其他江原道嶺東地區的總降雨量也超過300mm；至於慶尚南道梁山市為350.0mm（上北面）、昌原市338.6mm（城山區）、蔚山廣域市305.0mm（蔚州郡三同面）、釜山廣域市263.5mm（金井區）。

▲大邱某農場的奶牛等待救援。（圖／路透）

此次颱風貫穿半島後為南北走向，成為時隔11年再度貫穿首都圈的颱風，位於首爾特別市江南區、被稱為首爾「最後貧民窟」的九龍村居民嚇得瑟瑟發抖，現年76歲的韓姓居民就透露，他擔心村子因颱風帶來的強降雨而淹水，他嚇得不敢關上門窗睡覺、隨時最好逃命準備。

首爾鐘路消防署也指出，首爾特別市鐘路區弼雲洞某棟韓屋住宅的住頂因此崩塌。

▲南韓釜山一處公園因颱風卡努帶來的豪雨而被淹沒。（圖／路透）

南韓中央災難安全對策本部指出，颱風卡努造成南韓全國共有361處設施毀損，包括184處公共設施和177處私有設施，其中道路淹水或坍方等共有64件、土石流6件、堤防遭沖毀10件，至於私有設施則有30件住宅淹水、3處住宅毀損、16住商家淹水等。

大邱廣域市軍威郡（今年7月併入大邱）居民形容，颱風卡努帶來的驚人降雨量簡直如同「天空破了個大洞，水從天上倒灌下來」，導致境內一條河川水位急速上升，最後更引發潰堤，孝令面整座村莊淹成水鄉澤國。

網路上也流傳一段驚險的影片。

▼一名60多歲婦女過馬路時慘遭湍流沖走。

慶南警察署指出，慶尚南道昌原市城山區大方洞大巖高中十字路口處，10日上午9時3分，一名準備過馬路的60多歲婦女因為馬路湍流而失去重心、甚至慘遭沖走，當時水位深及大腿處，此時在30公尺遠處管制交通的2名警察見狀，急忙趕去拉住婦女，但3人還是被湍流沖走約100公尺，幸好水勢減弱後他們才得以起身。

另外，颱風卡努也造成1人死亡、1人失蹤，大邱廣域市軍威郡孝令面67歲金某在農田被發現時停止呼吸心跳；而大邱廣域市達城郡一名60多歲的身障人士則在搭乘電動輪椅時不慎跌落河川，消防當局仍在搜救中。