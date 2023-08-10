台南登革熱1109例　台南做工行善團修繕弱勢家庭防堵病媒蚊

▲台南市本土登革熱確診病例累積1109例，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市截至10日下午3時止，經疾管署研判確診56例本土登革熱確診病例，目前累積病例為1109例，10日56例分布狀況為東區18例，安南區12例，永康區11例，北區5例，南區及仁德區各3例，歸仁區、善化區、安平區及將軍區各1例，年齡介於11歲至80歲，51例是由診所或醫院通報確診，5例由防治中心擴大採檢發現。

防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。





10日受到西南風影響，台南市下著滂沱大雨，勞工局所組織之「做工行善團」行善從不停歇，仍全力投入協助登革熱防疫，照常進行仁德區弱勢家庭紗窗修繕工作，及時阻隔病媒蚊飛入室內住家，然修整損壞門窗之餘，亦不忘協助清除住戶環境孳生源，替登革熱防疫盡最大心力。

市長黃偉哲對於台南市「做工行善團」長久以來的善舉表示高度肯定，台南市登革熱疫情嚴峻，相當感謝志工民力加入登革熱防疫行列，公私協力降低疫情傳播風險，守護台南市民健康，尤其是弱勢家庭更需要社會力量的支持與扶助，共同幫助他們抵禦病媒蚊的威脅，也再次籲請市民朋友，近日連續降雨，大幅提升病媒蚊孳生風險，對於登革熱防疫是一大挑戰，請民眾雨後應儘快清除家戶內外積水容器，避免積水成為病媒蚊的大溫床。

▲台南市勞工局所組織之「做工行善團」全力投入協助登革熱防疫，照常進行仁德區弱勢家庭紗窗修繕工作，及時阻隔病媒蚊飛入室內住家。

特別是常見的花盆、底盤、水桶、廢輪胎、防水帆布或風災後可能因落葉堵塞的排水孔、天溝及易積水的頂樓、地下室等，儘快將積水排除或投藥處理，避免孳生病媒蚊導致登革熱疫情持續蔓延，影響自身和家人及鄰近居民健康，惟有市府與全體市民共同努力，才能儘快將南市登革熱疫情控制。

台南市政府衛生局持續落實社區孳清，9日於仁德區共調查334戶、其中陽性戶3戶，查獲233個積水容器、3個陽性容器，衛教402人次，開立1張舉發單。為能積極找出潛在病例，台南市37區衛生所及全市近400家登革熱NS1快篩合約院所皆有提供登革熱快篩採檢服務，請有疑似登革熱症狀且有上述登革熱流行區域活動史的市民應儘速主動前往接受篩檢。本市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9或06-3366366防疫專線。