台南做工行善團不畏豔陽　為弱勢修屋不餘遺力

▲台南市勞工局做工行善團， 23日完成做工行善團第219戶，也是黃市長任內完成的第138戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局致力於推動公益，積極結合做工行善團，攜手協助改善弱勢勞工家庭居住環境，落實市長黃偉哲照顧市民的目標，讓市民安心宜居，23日完成做工行善團第219戶，也是黃市長任內完成的第138戶。

獨居在台南市北區高齡低收入戶張阿嬤，無法工作且身體虛弱，無力整理居家環境，她的房屋屋頂漏水嚴重，經年累月已破損不堪，隨時可能會塌陷。為解決高齡張阿嬤的困境，台南市勞工局做工行善團啟動房屋修繕服務。整個修繕期程自7/11開始由泥水工會、電氣工會、金屬工會及木工工會接力進場為阿嬤的房屋進行改造翻新，日前也由二手倉庫載了一組床板贈送給阿嬤，23日油漆工會進行最後的牆壁油漆粉刷美化，並在各修繕志工接力施工下，阿嬤的房子很迅速的在今日完工，這是做工行善團第219戶的修繕案，完工後王鑫基局長與志工一起掛上「做工行善團 有情有疼心ㄟ厝」的木牌，象徵對弱勢族群的關愛及照顧，也圓滿做工行善的善舉，阿嬤的破舊房屋不旦重現新貌，內部更增添了溫度。修繕期間邱莉莉議長也關心案主及施工狀況。

永康區高齡陳女士年事已高無工作收入，領有中度肢體障礙證明，僅靠每月7千多元的中低收入老人生活津貼維持生計，無法自行修繕房屋，房屋天花板及牆壁多處剝落，電線及電燈老舊，需整修汰換以維持基本生活品質，7/17已由泥水業職業工會率先進場進行老舊天花板拆除清運，電氣業職業工會進行電線路線、舊燈具拆除施工，7/23由木工業職業工會進行天花板輕鋼架施工，電氣工會進行電線配置、燈具安裝施工。修繕期間黃肇輝議員也進行關心。

另居住官田區的陳張女士年近80歲，獨自居住在破舊老房。陳張女士為中低收入戶，每月僅領取中低收老人生活津貼，經濟狀況僅能維持基本生活。所住老房年久失修，天花板、牆壁、門窗等多處嚴重破損，經「做工行善團」於6/25會勘後，規劃為案家安排屋頂鐵板重新安裝、內部重新裝潢、更新電線燈具設備、油漆美化等工程。電氣工會打頭陣已進行電源斷電及配線施工，泥水工會則於7/19及7/21完成屋頂屋瓦、天花板、門框拆除，後續將由多個工會陸續接棒，齊力為改善案主居住環境共同努力。

勞工局長王鑫基表示，感謝做工行善團的每一位志工，在弱勢勞工房屋有修繕需求時，隨即排除萬難到現場場勘，期運用自身工藝協助市民重建家園，今日志工服務協會家庭志工有梁志男、林佳香夫妻檔，大台南總工會監事林文一、陳家蓁夫妻檔，油漆工會則出動薛志強、李美瑩和邱重欽、吳鳳娥兩對賢伉儷及姊弟檔李美瑩、李美芬、李建達，木工工會許登財、許柄政父子檔共同參與修繕。而今日出動修繕的木工、電氣、油漆工會及志協志工特別感謝大台南總工會鄭玉娟理事、台南市餐飲業產業工會郭國仁理事長協同妻子錢畇方和林佑厚、劉雅惠兩對夫妻檔溫馨送餐，大家都在假日一起奉獻愛心，同時也感謝台南市環保局及其北區、永康區、官田區清潔隊協助清運拆除廢棄物，一起落實黃偉哲市長「希望家園」理念。