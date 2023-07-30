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強颱來襲善心不息　做工行善團接力為兩地弱勢修繕

▲台南市勞工局做工行善團30日志工夥伴們兵分兩路，分別前往永康區、官田區進行修繕，永康區修繕在今日全部完工，完成做工行善團第220戶，也是黃市長任內完成的第139戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局做工行善團30日志工夥伴們兵分兩路，分別前往永康區、官田區進行修繕，永康區修繕在今日全部完工，完成做工行善團第220戶，也是黃市長任內完成的第139戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局做工行善團行「繕」不分節慶日，不分艷陽或雨驟，在颱風過境的當下，仍維持期程繼續努力為弱勢族群修屋，30日志工夥伴們兵分兩路，分別前往永康區、官田區進行修繕，永康區修繕在今日全部完工，完成做工行善團第220戶，也是黃市長任內完成的第139戶。

▲台南市勞工局做工行善團30日志工夥伴們兵分兩路，分別前往永康區、官田區進行修繕，永康區修繕在今日全部完工，完成做工行善團第220戶，也是黃市長任內完成的第139戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

志工們秉持著黃偉哲市長最暖心的「希望家園」施政理念，為給予弱勢族群擁有遮風避雨家園的使命一起打拼努力著，汗水淋漓下完工的住家環境，傳遞了濃濃的關懷與溫暖。

▲台南市勞工局做工行善團30日志工夥伴們兵分兩路，分別前往永康區、官田區進行修繕，永康區修繕在今日全部完工，完成做工行善團第220戶，也是黃市長任內完成的第139戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

居住於永康區高齡陳女士，年事已高無工作收入，領有中度肢體障礙證明，僅靠每月7千多元的中低收入老人生活津貼維持生計，無法自行修繕房屋。房屋天花板及牆壁多處剝落，電線及電燈老舊，需整修汰換以維持基本生活品質。做工行善團第一時間由本市泥水業職業工會率先進場進行老舊天花板拆除清運、屋瓦修補，電氣業職業工會進行電線路線、舊燈具拆除安裝施工，木工業職業工會進行天花板輕鋼架施工，30日則由油漆工會志工進場進行牆壁油漆粉刷美化施工後完工，這也是做工行善團第220戶愛心修繕義舉。

▲台南市勞工局做工行善團30日志工夥伴們兵分兩路，分別前往永康區、官田區進行修繕，永康區修繕在今日全部完工，完成做工行善團第220戶，也是黃市長任內完成的第139戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長與市府團隊及志工們，一起為案家掛上漆有「做工行善團 有情有疼心ㄟ厝」圖樣木牌，大台南總工會並贈送「晴天坊」純手作且繡有市花與市鳥的涼被，以作為入厝禮，案家收到如此暖心贈禮，滿心的感謝溢於言表。

▲台南市勞工局做工行善團30日志工夥伴們兵分兩路，分別前往永康區、官田區進行修繕，永康區修繕在今日全部完工，完成做工行善團第220戶，也是黃市長任內完成的第139戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

位於官田區的陳張女士年近80歲，獨自居住在破舊老房，案主為中低收入戶，每月僅領取中低收老人生活津貼，經濟狀況僅能維持基本生活。陳張女士所住老房年久失修，天花板、牆壁、門窗等多處嚴重破損，不堪居住，經「做工行善團」進行會勘後，規劃為案家安排屋頂鐵板重新安裝、內部重新裝潢、更新衛浴電線燈具設備、油漆美化等工程。電氣工會打頭陣已進行電源斷電及配線施工，泥水工會則用兩天完成屋頂屋瓦、天花板、門框拆除及廢棄物清運，本週則由金屬工會趕在颱風來襲前完成屋頂鐵厝鋼板安裝施工，及鋁製品工會完成客廳、臥室、浴室鋁門窗外框架施工。後續將由多個工會陸續接棒，齊力為改善案主居住環境共同努力。

▲台南市勞工局做工行善團30日志工夥伴們兵分兩路，分別前往永康區、官田區進行修繕，永康區修繕在今日全部完工，完成做工行善團第220戶，也是黃市長任內完成的第139戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長表示，「做工行善團」的志工都有一顆柔軟的愛心，這樣的熱忱氛圍渲染了志工們的家庭，更具有了傳承的意義。本週假日家庭志工共有四對夫妻檔，電氣工會為吳福川及林錦雀，油漆工會為鍾得道及羅月秀、王棋瑞及龍亮均，勞工志願服務協會則為李俊平及陳美華，勞工局和志工們共同努力，為弱勢家庭的生活需求灌注力量，讓弱勢族群能有個安心居住的環境，一起落實市長「希望家園」的理念。市長黃偉哲特別感謝勞工局「做工行善團」志工，不惜犧牲自己的假期為弱勢朋友修繕房屋，樂在公益奉獻之餘，更為社會立下良好的典範。

▲台南市勞工局做工行善團30日志工夥伴們兵分兩路，分別前往永康區、官田區進行修繕，永康區修繕在今日全部完工，完成做工行善團第220戶，也是黃市長任內完成的第139戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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