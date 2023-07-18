古坑鄉病媒蚊指數高　雲縣今再增4例本土登革熱確診

▲雲林今新增4例本土登革熱確診，稽查人員持續進行環境巡檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（18）日新增4例本土登革熱確定病例，均居住於古坑鄉，為16日通報的疑似個案；目前經疾管署檢驗確診累計46例，分別居住在古坑鄉(東和村6例，高林村2例、荷苞村29例、古坑村1例、水碓村2例)、斗六市(鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例及溪洲里2例)及台西鄉(海口村1例)。

雲林縣長張麗善表示，由於第一型登革病毒感染症狀不明顯，與感冒或新冠肺炎感染症狀相似，若有出現發燒、肌肉酸痛、腹瀉、嘔吐等疑似登革熱症狀，請儘速就醫並務必告知醫師相關活動史，也請醫療院所提高警覺，若發現疑似個案可配合使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並立即通報，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。



雲林縣衛生局表示，古坑鄉病媒蚊指數仍偏高，環境風險增加，須持續加強孳生源清除。最近午後常下雨，提醒民眾雨後應立即進行戶內外環境巡檢，避免積水產生病媒蚊，清除所有積水容器消滅孳生源，不能單靠政府機關，必須全民共同參與，「沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱」。

▲雲林今新增4例本土登革熱確診，稽查人員持續進行環境巡檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）