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竹市府攜陽明交大開設AI與應用電子班　8／21前開放報名

▲學員上課情形。（圖／新竹市政府提供）

▲學員上課情形。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

培育半導體產業跨領域職能人才！新竹市政府首度與國立陽明交通大學合作，開辦2期的AI與應用電子班，透過409小時專業課程，由淺入深、逐步打穩學員基礎能力，成為能直接就職的專業人才。新竹市政府勞工處表示，第2期報名機會至8月21日止，歡迎非理工相關科系但想嘗試跨入半導體產業的勞工朋友，把握機會參加甄試爭取受訓，培養就業即戰力。

新竹市長高虹安表示，新竹市為高科技、半導體產業發展重地，市府職業訓練業務深耕在地學校與企業的連結，感謝陽明交大承辦AI與應用電子班，為半導體相關產業培育具有跨領域職能的人才。

勞工處長黃錦源說明，第1期已於今年7月3日開班、第2期也將於9月4日開班，專業課程包括半導體、AI與數據分析等，加上實作專題實驗，讓非屬理工相關科系的學員，透過完整的職業訓練，成為能直接就職的專業人才。

陽明交大副校長陳永富表示，隨著疫後經濟的變遷，有必要強化學術與產業的研究夥伴關係，以應對晶片技術面臨的巨大變化，高等教育必須在半導體與電子的相關研究上進行前瞻人才培育計畫。陽明交大致力於跨域人才培養，對半導體產業做有層次的人才佈局，以維持台灣在全球半導體領域的領先地位。

參與第1期受訓的朱學員表示，本身是心理系碩士畢業，進入職場後，有工作想像的落差，也曾想當個甜點師而遠赴日本學習，後輾轉於金融產業就職，卻又受到金融風暴衝擊的影響而對未來就業感到茫然。因太太曾參加職業訓練後順利轉職，從小對電腦資訊有興趣的他，也有意往半導體產業發展，盼藉由這次職業訓練的機會，獲得邁進半導體產業的入門磚。

朱學員也認為此課程的理論講解和專題實務的操作，對於非相關領域科系畢業的他而言，有相當大的幫助，學習上遇到困難時，講師、助教都積極的解惑，不論是師資和課程內容具有品質保證，讓他肯定地說：「很滿意！」

畢業於工業工程管理科系的潘學員則表示，在校學習偏重於「管理」領域，對於相關產業的軟硬體接觸不足，實際就業時易有挫折感，曾對未來規劃過攻讀碩士、參與企業實習等，最終選擇參加這次的職業訓練，除了看中陽明交大的專業，更因為AI是他未來想進入的職場領域，課程的規劃很切中他的需求，期許透過短時間的密集培訓，能在AI或半導體領域中更加精進，自己能在結訓後順利進入理想職場。

勞工處表示，此次課程是以就業導向的職業訓練，借重全台頂尖大學之一的陽明交大擔任專業訓練單位，聘請專業領域教授、豐富半導體實務經驗的優秀講師，從理論講授到實際操作實驗，還有一對一加強輔導落後學員，希望經由系統化的培訓後，能成為即戰力投入高科技產業，與陽明交大和受訓學員三方共同創造出不可估量的社會效益。

勞工處說明，112年職前訓練計劃第2期AI與應用電子班現已開放報名，報名時間至8月21日止，訓練時間為9月4日至11月29日，上課時間為週一至週五上午10時至18時30分（部分周六上課），相關報名資訊請見：https://reurl.cc/v7Qvro

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