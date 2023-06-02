暑假歡樂不留白　竹市勞工子女暑期成長營6／5起報名

▲暑假歡樂不留白！竹市勞工子女暑期成長營6/5起開放報名 陪伴學子探索職涯。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提供勞工子女們參與多元營隊及探索職涯的機會，新竹市政府於今(112)年7月10日至8月17日，在勞工育樂中心舉辦「勞工子女暑假教育成長營」，自6月5日上午9時起開放網路報名，課程以益智趣味及培養邏輯思考能力為主軸，更有動態舞蹈等多元課程，課程完全免費。市長高虹安提醒設籍本市的勞工朋友，把握機會為子女報名參加，利用暑期營隊學習成長、度過充實暑假，更能將所學知識運用於實際生活當中。

高市長表示，感謝勞工朋友們在職場上奉獻付出，為減輕家庭暑期育兒負擔，市府辦理為期6週的「勞工子女暑假教育成長營」，課程內容相當多元且豐富，包含科技樂高機器人、創意機器工程師等熱門課程，不僅可以讓勞工子女度過安全又充實的暑假，更能讓他們「從做中學」，從小培養創新實踐能力，奠定創意、創新與創業的基礎，陪伴學子探索職涯方向，提升未來競爭力。

勞工處長黃錦源指出，今年勞工子女暑假教育成長營以增進孩子的人際關係與團隊合作能力為主，規劃樂高機器人、創意機器工程師、3D列印筆班等科技系列的課程，整合科學與技術，培養創造力及思維能力，激發無限潛能；此外也提供烏克麗麗彈唱、動態的Kpop流行舞及兒童MV等藝術課程，讓孩子們充分享受音樂與跳舞的樂趣。更有趣味益智的Fun瘋玩桌遊班，運用各種主題的桌上遊戲，培養孩子專注、數理、幾何空間及邏輯思考。

勞工處說明，勞工子女暑假教育成長營以網路報名為主，自6月5日上午9時起開放報名( https://reurl.cc/x7g5Rb )，名額有限、額滿為止。參加對象為設籍本市之勞工子女，且就讀於國小四至六年級或國中七至九年級學童，共計15項課程，每人限報名一項課程，並規劃於8月19日辦理成果發表結業式，透過教學與實際操作，讓孩子能自我發掘興趣、培養自信，並能開發自我潛能，並提早接觸未來所需能力，詳細課程資訊請洽專線03-5312124。若有相關問題可至委辦單位新竹市總工會(新竹市田美三街2號3樓)，現場將有工作人員協助填寫線上報名。