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竹市首辦外籍看護烹飪班　助提升職能融入台灣社會

▲第二梯次學員們現學現賣秀廚藝。（圖／新竹市政府提供）

▲第二梯次學員們現學現賣秀廚藝。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今年7月首度舉辦3梯次外籍看護烹飪班，邀請專業烹飪老師開班授課，勞工處更貼心準備看護們的母語烹飪菜單，並有翻譯員全程陪同，由烹飪老師講解指導，亦安排照服員帶領一同前來的爺奶進行靜態活動。新竹市長高虹安感謝外籍看護工分攤許多家庭照顧重擔。

高虹安表示，新竹市約有4000多名外籍看護工，深入需要長期照護人力的家庭或機構，承擔起主要照顧責任，讓被照顧的阿公、阿嬤及家屬都能擁有較好的生活品質。市府於今年7月14日、21日及28日舉辦3梯次外籍看護烹飪班，請來專業烹飪老師開班授課，教導外籍看護工了解台灣食材及烹飪方式，讓外籍看護有更多學習機會、提升技能，並早日融入台灣社會。

新竹市副市長蔡麗清日前視察辦理情形，並代表市府致贈台玻新竹廠贊助的耐熱玻璃保鮮盒，讓學員們可以將當日烹煮成果帶回家與家人共享。蔡副市長表示，新竹市是一座友善城市，每年為移工朋友舉辦模範移工表揚、移工節慶休閒活動及漁工關懷等各種不同活動，勞工處也定期至移工宿舍進行訪視，瞭解移工需求、確保移工住宿品質。

勞工處長黃錦源分析，新竹市外籍看護以印尼籍3,840人最多，其次是菲律賓籍以及越南籍。越南與台灣文化相仿，而印尼籍移工多信奉伊斯蘭教、不吃豬肉，台灣飲食文化則習慣使用大量豬肉，呼籲雇主應尊重包容不同宗教信仰所帶來的生活習慣差異。黃處長說，此次勞工處特別安排在身心障礙者就業綜合大樓的中餐教室辦理外籍看護烹飪班，被照顧者也能同行，另會場也準備養生茶、點心及繪畫材料給爺奶消遣，並由照顧服務員陪伴。

學員印尼看護工娃蒂參加第一梯次烹飪課，她表示，煮五味核桃燉雞湯時使用烏骨雞，另外還有一些中藥材配料，過去在印尼都沒有看過，料理香味十分特別。第一梯次的學員還有越南看護工妮妮，剛來到台灣工作，其雇主陳先生感謝市府舉辦這次活動，讓妮妮可以學習烹飪技巧，料理健康食材給阿嬤吃。

印尼看護工茵妮參與第三梯次烹飪課，學習製作荷葉珍珠飯，雇主劉阿公肯定她的工作能力很強，也很會煮飯，因此特別幫茵妮報名並一起參加活動，希望茵妮可以感受到被重視，也讓茵妮有機會可以與同鄉聚聚，紓解思鄉之情。

勞工處說明，3梯次外籍看護烹飪班順利完成，烹飪過程中，外籍看護會互相嘗試彼此煮出來的菜色味道，還會互相給彼此打分數，中餐廚房內充滿笑聲和幸福感。市民朋友如有聘僱移工工作相關疑義，可撥打市民服務專線1999洽詢或請電洽勞工處勞動條件科(03-5324900分機610至612)。

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