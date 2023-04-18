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全國模範勞工出爐　竹市邱鈺淇及廖子雲獲肯定

▲廖子雲先生是一位從事計程車業的資深勞工。（圖／新竹市政府提供）

▲廖子雲先生是一位從事計程車業的資深勞工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市從事褓姆工作的邱鈺淇和計程車駕駛廖子雲，從勞動部舉辦的全國模範勞工選拔中脫穎而出，獲選為112年全國模範勞工。新竹市長高虹安特別恭喜邱、廖2人長期卓越的表現和辛勤付出，能夠得到此項殊榮不僅是個人的榮耀，更是新竹之光。勞工處預告本周六（22日）將在新竹市身心障礙者綜合大樓（龍山西路99號）舉辦模範勞工表揚大會，將表彰包含這兩位優秀人士在內的230位模範勞工。

勞工處表示，邱鈺淇從19歲就開始從事幼教褓姆工作，工作資歷21年以上，曾從事托兒所保育員、幼稚園教師，並於民國89年榮獲新竹市幼教優良教師獎，現在是照顧社會處安置兒童的專業人員，以耐心和愛心點亮社會的小角落，成為最佳幼童守護者之一。

「一個瘦小恐慌、聽不見也不曾開口說話的稚幼臉龐站到我面前，從此開始了陪伴安置幼童往返醫院的日子。」邱鈺淇回想，6年前剛成為在宅褓姆時，接到居家托育服務中心來電，詢問願不願意照顧由社會處安置的小孩，從此展開另一階段的人生經驗。

邱鈺淇曾照顧右半邊肢體動作遲緩的女嬰風雨無阻復健，也陪伴聾啞兒檢查、開刀、追蹤及學習手語等，從安撫幼童心靈、照顧生活起居、陪伴就醫、協助學手語及語言溝通能力等，讓她深刻體會到，社會上仍有許多需要幫助的人，也奠定了她持續照顧這些孩子的意願與決心。

邱鈺淇分享，去（111）年5月疫情期間，她照顧之幼童發燒，由幼兒園老師帶至診所就診，她不放心再次帶孩子至新竹台大醫院急診，經醫院判定為COVID-19確診，因幼童家人無法陪同及社工聯繫不上適合人選，自願進入隔離病房照顧。翌日另名安置幼童也確診，由她同時於加護病房照顧2幼童，免除幼童因隔離產生不安，給予幼兒溫馨、安全、有愛的環境，無私奉獻令人感佩。

另，廖子雲先生是一位從事計程車業的資深勞工，加入工會服務超過18年，由於他對工作的熱忱和表現優異，榮獲職業勞工組全國模範勞工殊榮。廖先生在工會中擔任會員代表和監事，一直以來忠實地為會員提供服務，他的無私奉獻和勤勞工作也獲得全體會員的愛戴和推崇。

勞工處說明，為肯定及感謝勞工朋友，新竹市將於4月22日於新竹市身心障礙者就業綜合大樓舉辦「卓越勞動 點亮新竹」表揚大會，表彰230位模範勞工，其中包括邱鈺淇和廖子雲兩位全國模範勞工。活動當天還將展示職業訓練成果和勞動權益宣導攤位，歡迎市民朋友前來參加，共同慶祝五一勞動節。

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