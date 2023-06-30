暑假求職打工旺季　熟記「三備七不」求職有保障

▲求職掌握「三備七不」原則。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為保障青年朋友求職安全，慎防誤入求職陷阱，新竹市政府提醒，近年來求職詐騙案件增加，詐騙手法多樣化，且隨著年輕人使用資訊網絡或社群媒體等媒介，刊登不實求職廣告徵才，利用海外高薪工作、免經驗快速致富等字眼吸引求職者。新竹市長高虹安提醒，求職掌握「三備七不」原則，對於不合理高薪等工作，均應提高警覺，多查證多一份保障，才能遠離求職詐騙陷阱，打工求職有保障。

高虹安表示，「全民防詐」是市府持續宣導且刻不容緩的工作，提醒求職者應徵工作時，掌握「三備七不」原則，求職前「三大準備」：面試前事先告知親友面試的地點、檢視應徵公司徵才廣告內容是否合理，確認是否為合法經營公司；面試把握「七不原則」：不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、證件不離身、不飲用、不非法工作。

日前新聞報導，一名女性應徵主管特助，從面試到教育訓練都正常，臨時被交待外出收貨款，沒想到竟然淪為車手，從公司老闆、面試的業務到廠商，全都是假的，起訴的檢察官認為求職者要有高度注意義務，公司資本額才十萬，當事人薪水三萬多，領三個月薪水，公司就破產了。

勞工處長黃錦源表示，市府持續針對新竹地區徵才FB社團及報紙等管道進行稽查，並輔導公司清楚刊登徵才廣告，保障求職者權益，並透過校園講座宣導、電視廣告、傳播媒體、大眾運輸廣告等多元媒體管道進行求職防騙宣導，守護市民朋友求職安全。也提醒公司薪資未達四萬，應公開揭示或告知薪資範圍，以免觸法。

勞工處說明，求職者可多加運用政府機關網站或實體就業博覽會，求職多一層安心和保障，如：勞動部台灣就業通網站，以及即將於7月1日(六)登場的桃竹苗地區就業博覽會，邀請求職民眾上午10時至下午2時，一同來新竹市立體育館找工作、抽好禮。青年朋友如想瞭解更多就業博覽會活動內容，可撥打新竹就業中心洽詢，電話：03-5343011，或勞工處青年發展科洽詢，電話：03-5324900#502、5353007。