垃圾桶露腳踝！打開驚見飄酒味男屍　雙手被綁平躺棉被上

▲男子酒精中毒身亡，被友人拋屍在垃圾桶。（圖／翻攝自澎湃新聞）



記者林郁婷／綜合報導

上海松江區一名社區居民日前經過垃圾站，看見其中一個桶子邊緣露出一雙鞋，打開後竟是一具男性屍體，雙手被紅繩綑綁，平躺在棉被上，全身還飄散著濃濃酒味。法醫檢驗死因發現，男子的胃裡沒有食物，為飲酒過多導致乙醛中毒而身亡。

據《澎湃新聞》報導，小周（化名）當時在垃圾桶發現鞋子，拿棍子戳了一下後看見腳踝，嚇得他立即報警。警察到現場後確定男子已經死亡，且雙手被綁著躺在棉被上，周圍瀰漫酒味。

警方調閱監視器發現，死者身前曾與一名穿黃衣服的男子一同上樓，最後卻只有黃衣男一人抱著棉被下樓，並且和死者躺的棉被是同一條，因此立即將黃衣男帶回警局。

▲死者友人獨自帶著棉被下樓。（圖／翻攝自澎湃新聞）



法醫呂承先表示，在死者胃裡只找到酒精液體，沒有其他食物存在，「沒有食物作為緩衝，酒精一下子大量進入血液，這會導致乙醛含量突然升高，進而造成乙醛中毒，最後引發心臟衰竭。」

黃衣男子表示，自己之前幫死者找到工作，死者為了表示感謝，特地到家裡連敬兩杯高粱酒，「我叫他別喝了，他又去倒」，沒多久就開始流鼻血，最後直接暈倒，原以為他是喝醉睡著了就沒管，等到隔天早上才驚覺不對勁，「我摸他腳喊沒反應，我嚇死了」。

黃衣男子怕說不清楚給自己惹麻煩，才選擇將屍體裹在棉被裡放垃圾桶，而綁紅繩則是為了讓死者不會亂動，自己比較好揹起。

最後黃衣男子因涉嫌侮辱屍體罪，被警方採取強制措施。