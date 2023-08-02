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大陸 大陸焦點 特派現場

朋友狂送226片A片！上海男「一片都沒看到」就被抓去關

▲▼DVD日文教學。（圖／翻攝微博）

▲男子收到朋友贈送的226片AV光碟，結果一片都還沒看到，就在火車站被抓走。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

上海一名男子日前因為朋友搬家，收到了對方用不到的226片AV光碟，沒想到因此卻被抓，連看都還沒看到，還被處以12天的行政拘留，意外引發網路討論。

綜合陸媒報導，這名男子因為朋友搬家的關係，收到了大量已經閒置的AV光碟，讓他十分開心，全部裝進行李箱裡，準備帶回去好好品味一番。

▲▼DVD日文教學。（圖／翻攝微博）

▲▼男子將朋友餽贈的珍藏放在行李箱，沒想到連看都還沒看到，人就被警方抓去關。（圖／翻攝微博）

▲▼DVD日文教學。（圖／翻攝微博）

沒想到，男子拖著行李箱，在上海火車站內進行安全檢查時，被安檢人員發現了行李箱的異狀，人也因此受到控制。

警方檢查後發現，男子的行李箱當中，裝有高達226片散裝的AV光碟，涉嫌運輸淫穢物品。儘管男子喊冤，只是收到搬家朋友的收藏品，卻還是被處以行政拘留12天，得不償失。

事件引發網路討論，不少大陸網友痛批，「人家又沒有販賣，為什麼要拘留」、「如果手機能播放淫穢視頻，是否也算做攜帶淫穢物品」、「快進階到禁止攜帶性器官出行」、「看包裝應該都是日語老師的原版教材」、「沒抓到賣不算吧？持有不犯法的吧？不然帶個手機不都要犯罪了？」

 
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