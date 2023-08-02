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社會 社會焦點 保障人權

百萬路障擋車道！害社區受困60hrs　「貼欠債男照片」休旅車被拖走

記者許權毅／台中報導

台中市大里區一處社區，疑似因某住戶的兒子欠債60萬元，債主竟將一輛休旅車停在社區車道，導致社區32戶民眾進出不得，以逼迫欠債者還錢，該輛休旅車被貼滿紙張，全都是疑似欠債的楊男照片，一旁還被寫著「此人欠錢不還」字句。截至今（2）日中午，該車已停放超過60小時，由於楊男根本不住這裡，住戶無奈之餘，今日住戶決定對車主提告，報警後由拖吊業者將休旅車強行拖出，結束擋道事件。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市一處社區遭人以「車擋車道」討債，32戶民眾進出不得，今日下午決定提告，將該車拖走。（圖／記者許權毅攝）

台中市南屯區一處豪宅社區7月中旬，也才傳出賓士擋車道事件，沒想到大里區也發生類似案件。議員江和樹指出，位在大里區青松街一處社區，在7月31日凌晨1時許，突然有一輛休旅車停放在車道出入口，把整個車道遭堵死，僅剩下機車能通行的空間。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 事發地點位在台中市大里區一處社區，住戶遭擋60小時，該車上頭有滿滿疑似欠債的楊男照片。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

據了解，該名車主聲稱，社區中某住戶的楊姓兒子，欠債60萬元，楊如果不出面處理，就不把車子移走。但事實上，只有楊男的雙親曾住在社區，而事發後也已經離開社區，其他32戶民眾無辜遭到「懲罰」，許多人上班只能改搭計程車，通行權益受損。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼住戶在該車貼上勸告，要求該車盡快駛離。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

該社區監視器也拍下，7月31日凌晨1時，該輛休旅車駛入社區車道，上頭「抗議紙張」也早就貼滿車身，疑似債主的男子還有另一名騎士接應，要離開前還拍照留存。住戶一早發現後相當傻眼，在一旁留下紙條寫下，「這樣的討債方式波及其他人自由，很不對哦！」

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼該社區決定提告，警方今日到場蒐證後，由業者將車輛拖出。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

該社區管委會報警後，警方表示，車輛並非停在公有道路，執法單位無權拖吊，只能夠請當事人出面協調。今日14時，由議員江和樹、社區主委、警方到場，住戶決定向該名車主提告竊佔、強制、妨害自由等罪。經警方蒐證後，社區立即請來拖吊業者，耗費一番功夫才將休旅車從斜坡上拖出。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

對此，霧峰警分局指出，完成蒐證後，已協調社區管委會聯繫拖吊車先行將該車移置，並請管委會主委或社區住戶出面報案，明確表明其出入通行權益受到損害，並由警方依法偵辦。

警方呼籲，民眾遇到類似狀況，建議處理原則，應立即蒐證，並保持現場原貌，並且向警方提出報案，明確表明其出入通行權益受到損害，警方即能鞏固完備相關人證、物證、現場蒐證畫面，並依法發動公權力予以偵辦。在私人土地上有車輛擋住出入口已影響土地使用人通行權，仍屬不法侵害他人權利，涉及刑法強制罪，請勿意氣用事，身陷法網。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

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