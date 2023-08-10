高雄「米奇屋」屋主近況曝！　歷經8個月治療…成家中唯一上班族

▲高雄米奇妙妙屋屋主「阿凱哥」接受治療後，目前在台北擁有一份穩定工作。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一間民宅屋主因長期不打掃，又經常把垃圾、雜物帶回家堆積，造成老鼠及蟑螂孳生，嚴重影響周遭環境，去年新聞曝光後引起熱烈討論。湯姓屋主遭強制送醫後，發現他患有「思覺失調症」，歷經8個月治療後，他已到台北和家人同住，甚至還成為一家五口中唯一的上班族。

位在三民區一間透天民宅去年7月被揭發，屋主長年在屋內多基垃圾，就算超過10年斷水斷電，也無法阻止屋主繼續堆置垃圾。整棟透天厝因環境髒亂，造成大量的老鼠、蟑螂橫行，讓鄰居苦不堪言。

▲▼高雄鼠窩清除作業頻頻遇到蟑螂雨、肥滋滋老鼠。（圖／高雄市環保局提供、ETtoday資料照）

高雄市環保局為此動員大批人力進駐清掃，出動大型吊車把雜物、垃圾清運下樓，工作日程整整5天，讓大批清潔人員超崩潰，因為屋內不時會落下蟑螂雨，還有肥滋滋的鼠輩橫行，200人共清出30噸的垃圾，衛生局事後也對屋主開出14張罰單，共4萬4700元。

事實上，湯姓屋主「阿凱哥」是名50多歲的單身高材生，大學畢業於成功大學，後來到工程顧問公司就職，踏進社會後卻誤交酒肉朋友，讓人生變了調，他出現精神衰退、幻聽，失去工作、丟了朋友，家人以為他個性變得孤僻，父母、弟弟、妹妹都不與他同住，「阿凱哥」也沒有病識感，直到新聞曝光後，被衛生局強制送往凱旋醫院治療，這才發現罹患「思覺失調症」。

▲高雄米奇妙妙屋屋主「阿凱哥」被強制就醫。（圖／記者許宥孺翻攝）

「阿凱哥」經歷8個多月的長效針劑治療與全方位的職能復健，如今從高雄返回台北家人的懷抱。據了解，「阿凱哥」的父母、弟弟、妹妹都已退休，反而是他有一份穩定的「廚工」工作，成為一家五口唯一的上班族，天天陪伴年逾8旬的老母親聊天散步，回歸幸福生活。

▲高雄市立凱旋醫院社區精神科醫師鄭塏達。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市立凱旋醫院社區精神科鄭塏達醫師表示，病友在去年中被送到醫院時，滿臉驚恐、抗拒人群且有被害妄想，經團隊評估後給予長效針劑治療，搭配繪畫、唱歌、團體活動等不同職能項目的復健，病況獲得明顯改善且保持穩定，不但找回生活自理能力，更展現藝術天分，以繽紛的顏色點狀彩繪出姿態生動的貓咪，找回笑容與自信。而經過8個多月的治療與復健，病友開開心心地返回家中，享受家庭的溫暖，照顧因病無法相見30年的年邁母親。

鄭塏達醫師表示，思覺失調症是一種因為「大腦生病了」，造成思考能力與知覺功能失調的精神疾病，但及早介入和持續治療，病友有機會穩定病況，回歸正常的社會生活。