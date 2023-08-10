17歲少女沉迷交友軟體！手機被沒收她搞失踪　離家12天找網友

▲少女沉迷網路交友軟體，遭爸媽沒收手機後，竟負氣離家12天找網友。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名17歲少女(化名：小雨)放暑假後，整天沉迷於網路交友軟體，小雨的父母將她手機沒收後，她負氣離家，甚至連颱風夜也搞失蹤，整整12天不見人影，急壞父母。警方接獲報案後，找到小雨的洪姓網友，並告誡他，小雨仍是未成年，提醒洪別惹上麻煩，最後並順利聯繫上小雨，將她平安帶回家。

高雄市少年隊日前接獲一起少女失蹤案，一名17歲少女小雨從7月23日離家後，25日仍遲遲沒回家，小雨的父親擔心她在外安全，也不清楚女兒在外行蹤，加上颱風杜蘇芮強襲，因此趕緊向林園分局報案，少年隊接獲通報後展開協尋。

警方訪查小雨的家庭狀況及交友情形，發現小雨暑假期間沉迷於網路交友軟體，手機被父母沒收，覺得父母的管教過於嚴格，一時氣憤決定離家。警方透過小雨的臉書訪查朋友，發現小雨曾說要去嘉義，尋找網路結交的網友。

警方隨即前往調閱監視器過濾人車，確認小雨確實搭車前往嘉義，找網路結交的19歲洪姓男網友，以及其他女網友，小雨除了曾在男網友家過夜，期間也去過嘉義、台南旅遊。

▲少女離家12天後被員警找上，終於答應回家和父母團聚。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方8月3日聯繫上洪姓男子，並告誡他，小雨仍是未成年，洪男才讓小雨和員警通電話，不過她一度不願回家，表示和父母仍有心結，不過經員警勸說後，她才表示願意回家和家人團聚，並且和員警約在高雄林園碰面，由員警帶她回家。

小雨的母親見到女兒平安歸來相當欣慰，除了對員警表達感謝，並表示會好好與孩子溝通，不會輕忽孩子的教育及親子互動。