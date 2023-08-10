高雄「米奇屋」屋主曝光！自揭30年前月領6萬薪　鄰居曾罵：敗類

▲高雄一家透天民宅淪為「米奇妙妙屋」，環保局人員破鐵門挺進2樓清出垃圾山。（圖／高雄市環保局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一間民宅屋主因長期不打掃，又經常把垃圾、雜物帶回家堆積，造成老鼠及蟑螂孳生，嚴重影響周遭環境，去年新聞曝光後引起熱烈討論。湯姓屋主遭強制送醫後，發現他患有「思覺失調症」，歷經8個月治療後，他也漸漸恢復正常生活，並首度透過影片回顧自己的病程，並感謝醫療團隊的協助。

位在三民區一間透天民宅去年7月被揭發，屋主長年在屋內多基垃圾，就算超過10年斷水斷電，也無法阻止屋主繼續堆置垃圾。整棟透天厝因環境髒亂，造成大量的老鼠、蟑螂橫行，讓鄰居苦不堪言。

▲「米奇妙妙屋」清除對比照。（圖／高雄市環保局提供）

▲環保局動員200人力清出30噸垃圾。（圖／高雄市環保局提供）

高雄市環保局為此動員大批人力進駐清掃，出動大型吊車把雜物、垃圾清運下樓，工作日程整整5天，讓大批清潔人員超崩潰，因為屋內不時會落下蟑螂雨，還有肥滋滋的鼠輩橫行，200人共清出30噸的垃圾，衛生局事後也對屋主開出14張罰單，共4萬4700元。

事實上，湯姓屋主「阿凱哥」其實是名50多歲的單身高材生，畢業於雄中、並考上成功大學海洋土木工程系，後來到工程顧問公司就職，在30年前，月領5、6萬元的薪水，前景看好，但沒想到大腦卻悄悄生病了，出現精神衰退、幻聽等症狀，連換數個工作，每個工作2-3天就辭職。

▲高雄米奇妙妙屋屋主「阿凱哥」曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）



「阿凱哥」的人生變了調，不僅失去工作、丟了朋友，連家人以為他個性變得孤僻，父母、弟弟、妹妹都不與他同住，「阿凱哥」也沒有病識感，遠離家人獨居30年，直到新聞曝光後，被強制送往凱旋醫院治療，這才發現罹患「思覺失調症」。

高雄市立凱旋醫院社區精神科鄭塏達醫師表示，「阿凱哥」在去年中被送到醫院時，滿臉驚恐、抗拒人群且有被害妄想，經團隊評估後給予長效針劑治療，搭配繪畫、唱歌、團體活動等不同職能項目的復健，病況獲得明顯改善且保持穩定，不但找回生活自理能力，更展現藝術天分，以繽紛的顏色點狀彩繪出姿態生動的貓咪，找回笑容與自信。而經過8個多月的治療與復健，病友開開心心地返回家中，享受家庭的溫暖，照顧因病無法相見30年的年邁母親。

▲「阿凱哥」當時被強制就醫。（圖／記者許宥孺翻攝）

阿凱哥也透過影片回顧自己的病程，當時的他，對人群充滿不信任感，生活的重心都在寵物身上，他養了一大堆流浪貓，最多曾養超過30隻，每天光應付吃喝拉撒，就把自己搞得很累，但不喜歡人群的他，寧願把自己封鎖在流浪動物相處上。

阿凱哥坦言，他跟鄰居的互動不好，有一次半夜出門剛好碰到鄰居，鄰居責問地說：「你們家好臭」，還說自己是敗類，讓他對自己更沒信心，也更封閉自己。當時新聞揭露後，有大批警察、環保局人員、媒體跑到他家，他說：「那時侯心裡好害怕，那種場面很多人在圍觀，感覺他們好像要打我，到底我做錯什麼？不曉得該怎麼辦才好。」

▲「阿凱哥」積極接受治療後，現已恢復正常生活。（圖／記者許宥孺翻攝）

阿凱哥回憶起30多年前，自己曾有風光的一刻，坦言每天都玩到2、3點，白天在公司就躲起來睡覺，最後主管叫他自己辭職，導致他有一陣子找工作都碰壁，直到接受治療後，他認為自己已從封閉走出，現在敢去交朋友，也恢復正常生活。