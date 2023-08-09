建材廠「私埋廢漆渣」遭逮！土壤污染超標　環保署送辦：最重關5年

▲不肖業者私埋廢漆渣遭查獲，圖為6月初現場以XRF、FID、PID初步檢測採集之樣品。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

民眾檢舉高雄市某金屬建材廠，私自將各廠產出的廢漆渣回填掩埋於林園廠區空地，環保署配合相關單位稽查，順利查獲該公司回填掩埋廢漆渣相關事證。環保署今（9日）指出，檢測結果證實掩埋廢漆渣已造成土壤受到揮發性有機物污染，業者移送高雄地檢署偵辦。最重可處5年以下有期徒刑，得併科1500萬元罰金。

環保署今天公布最新違法案例，民眾檢舉某實業公司，私自將各廠產出的廢漆渣回填掩埋於林園廠區空地，環保署南區環境督察大隊配合高雄地檢署指揮，會同警政署保七總隊、高雄市環保局等單位，在今年6月初兵分5路同步稽查該公司小港、林園等5處廠區及土地，順利查獲該公司回填掩埋廢漆渣相關事證。

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▲不肖業者私埋廢漆渣遭查獲，圖為現場以鑽堡調查地下掩埋物。（圖／環保署提供）

環保署指出，經由委託專業合格檢驗公司，現場鑽探土壤採樣10處，釐清掩埋及污染情形，檢測結果證實掩埋廢漆渣已造成土壤受到揮發性有機物污染。全案依涉犯廢棄物清理法第46條第3款刑責等規定，移送高雄地檢署偵辦。

環保署進一步表示，稽查發現該實業公司或各廠區，有未申請及未納入廢棄物清理計畫書、產出廢棄物未依規定貯存、標示、申報，違反廢棄物清理法規定，都依法告發處分。另申報人員為補足往年短漏報的廢棄物貯存量，未依實際產出量申報，也涉犯同法第48條申報不實刑責，一併移送地檢署偵辦。

環保署強調，事業產出廢棄物應合法清除、處理，私自回填掩埋於自有土地，觸犯廢棄物清理法刑責規定，可能處有期徒刑併科罰金，還要負擔清除處理責任，得不償失。

▲不肖業者私埋廢漆渣遭查獲，圖為保七總隊、環保署及環保局至現場搜索情形。（圖／環保署提供）

環保署呼籲民眾，若發現任何污染情形，可至公害陳情系統，或撥打公害陳情專線0800-066-666檢舉，共同遏止不法行為繼續破壞環境。