台東台11線小馬段...區間測速宣導期將屆　9／1起開罰

▲台11線小馬段區間測速於9/1起開始執法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

省道台11線是台東連接花蓮主要道路之一，往來車輛眾多，其中，台11線126K-131K成功鎮至東河鄕北東河路段，近4年共計發生死亡交通事故8件8死，其他交通事故則為99件107人受傷，對道路兩旁村里部落居民造成潛在的威脅。為提升道路交通安全，台東縣警察局將於9月1日啓用「台11線小馬段」區間測速執法設備。

台11線小馬段沿線彎道多且部分路段平直，為易違規超速肇事路段，雖已設有固定式測速照相，但駕駛人常有行經測速點減速行駛通過後再加速之情形，交通事故仍頻傳，經多次會勘及研議確有強化該路段速度管理之必要，縣警局爭取經費建置「台11線小馬段」區間測速科技執法設備，已完成功能測試並檢驗合格，將於9月1日0時起正式執法。民眾應注意，區間測速範圍為台11線130.8至126.1公里南北方向，全長4.7公里，路段限速每小時50公里，凡行經該區段平均速率低於5分37秒即屬超速違規。

縣警局交通隊劉正達隊長表示，自本年5月起已透過各式管道加強宣導，籲請駕駛人養成習慣遵守速限規定行駛，確保行車安全，統計測試期間，於區間偵測範圍內6月份超速違規車輛計9萬3,949輛，平均每日3,131件，7月份雖已大幅下降，仍有5萬4,647輛，每日約有1,762件超速情形，且曾測得最高行駛平均速度高逹122公里嚴重違規情形，期盼執法後交通事故件數能隨著超速違規的改善而下降。

交通隊呼籲，宣導期過後警方將啟用區間測速科技執法，超速違規者，將依道路交通管理處罰條例第40條或第43條規定處罰，罰鍰1,200元起跳，另危險駕駛（含嚴重超速），罰款上限已提升至3萬6,000元，請駕駛人平時即應遵守道路速限，以免造成危險又讓荷包失血。