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台東地區稻米達人賽結果揭曉　農友李明家奪冠

▲112年度台東地區稻米達人賽，李明家農友奪冠 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲112年度台東地區稻米達人賽，李明家農友奪冠 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為提升區域稻米品質，台東地區農會9日舉行「稻米品質競賽暨米食品嘗」，有數十位農友報名參賽，選手歷經嚴謹的初選程序，共有10名農友入圍決賽，再由現場稻米規格評比、以及評審的官能品評，最後評比成績公佈，由李明家農友以總分85.09分高分摘下冠軍，將晉級全國賽繼續爭取佳績。

縣長饒慶鈴表示，台東稻米種植面積約6千多公頃，因品質優良，米價位居全國之冠，藉由稻米品質競賽，除能展現並交流精進的技術成果，讓台東稻米品質更上一層樓，也期許此次冠軍得獎者李明家先生，參加全國米質競賽時能大放光彩，奪得殊榮。

台東地區農會以生產的「埤南米」為基礎，與電商合作推出5款全國首創的「功能米」，透過生物科技技術，除保留米粒原有營養外，將葉黃素、膠原蛋白等營養素奈米化，加工包覆於米粒表面也期盼參賽農友藉由稻米品質競賽的機會，展現多年來不斷精進技術成果，讓「埤南米」的品質及品牌持續在市場上得到消費者的肯定

縣府農業處補充，今年度台東地區鄉鎮級米質競賽的評審委員為農業部農糧署東區分署台東辦事處主任郭益成、農業部台東區農業改良場前副場長江瑞拱、科長丁文彥及水稻專家廖勁穎及黃俊傑等5位專家所組成，決賽評分標準以稻穀、糙米、白米外觀、規格、蛋白質含量及食味值等多項檢測評分，再由農業部台東區農業改良場，於現場以一致的流程進行白米烹煮，提供專家評審團進行官能品評。

經過激烈競賽，最終由李明家農友脫穎而出奪得冠軍，參賽品種為高雄147，亞軍及季軍則分由陽清榮、楊秀妹農友獲獎，參賽品種都為高雄147號，奪冠的農友表示，栽培過程中需要特別注意肥料施用量及灌排水管理，施肥過量易導致蛋白質含量偏高，降低米飯的食味品質，而灌排水時機須配合氣候條件進行調整，把握以上栽培要點是生產優質稻米的不二法門。他從事水稻種植7年，很開心能得到冠軍，希望全國賽能獲得好成績。

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