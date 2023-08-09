立委爭取教育部補助5589萬　助台東19所國中小改善廁所

▲劉櫂豪爭取教育部補助台東19間國中小73間廁所改善合計5589萬餘元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



立委劉櫂豪協助新生國小等19間學校，共計73間老舊廁所，爭取由教育部補助5589萬3800元經費，進行老舊廁所整修工程。

劉櫂豪說明，有鑑於全國各地國中小學陸續邁入校舍老舊問題，為了提升教學環境品質，教育部特別擬定計畫，分期協助各地學校廁所整修，2019年9月劉櫂豪即爭取行政院專案經費核定補助台東縣8,954萬6千元，協助台東縣36間學校合計149間廁所改善，由於尚有許多學校尚未滿足改建整修需求，今年度劉櫂豪再爭取由中央統籌稅款核定補助5589萬3800元經費，協助台東縣19間國中小學校，73間廁所整建改善，包含新生國小、仁愛國小、寶桑國小、都蘭國小、興隆國小、香蘭國小、大王國小、德高國小、永安國小、龍田國小、瑞源國小、紅葉國小、大鳥國小、長濱國小、三民國小和平分校、富山國小利吉分校、新生國中、寶桑國中、大武國中等。

劉櫂豪指出，教育部補助學校老舊廁所改善，改善教學環境，執行成效深獲肯定，但因各校需求仍大，將持續督促教育部協助爭取經費，以加速改善尚未整修廁所的學校，促進教學發展。