快訊／空軍氣象聯隊士官長綠島釣魚失蹤...釣具留岸上　全面搜救中

第一三岸巡隊表示，獲報後立即派遣綠島安檢所攜帶遙控式救生圈及相關救援裝備，趕赴現場實施搜救，同時聯繫第十五海巡隊、綠島消防分隊、綠島分駐所、空中勤務總隊及中華民國海上救生協會臺東分會等單位派員前協尋；海巡人員抵達現場後，發現岸際僅有釣魚用具陳列，並無發現張姓失聯同仁，現場持續由海巡及警消同仁於該處海域岸際持續搜救中。

第一三岸巡隊呼籲，民眾若於岸際及港區遊憩活動時，可向鄰近安檢所租借救生衣，以維自身安全，倘發現民眾不慎落海，可立即撥打海巡署118服務專線，本署將立即派員馳赴救援，以保障民眾生命安全。