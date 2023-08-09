許淑華稱國軍救災未到位　綠曝支援人數：她可能新上任不清楚

▲南投仁愛鄉多處土石崩塌。（圖／台中消防提供）



記者杜冠霖／台北報導

受到颱風卡努外圍環流影響，南投仁愛鄉多處土石崩塌、道路中斷，災情頻傳，南投縣長許淑華指稱，向中央爭取300名國軍救災兵力仍未到位。民進黨團9日回應，5日到現在已經派遣524員國軍、各式車輛39車次、載運物資7.2噸、直升機3架，許淑華可能新上任，但南投縣府高層曾在救災防治單位待過，一定知道如何透過行政程序爭取。

對於許淑華指控，民進黨團幹事長劉世芳表示，第五作戰指揮部已經提出說明，5日到現在已經派遣524員國軍、各式車輛39車次、載運物資7.2噸、直升機3架，地方政府只要根據「國軍協助救災需求表」提出調度兵力，國軍都會幫忙，但調度兵力是在協助土石泥砂清淤等災後救援部分，南投縣府提出這樣的需求國軍都知道，也會如期如質協助。

劉世芳指出，許淑華可能新上任，但南投縣府高層官員曾在救災防治單位待過，一定知道如何透過行政程序爭取，用媒體放話反而會走比較遠的路，直接打電話到第五作戰區指揮部就可以尋求幫助。

民進黨立委許智傑直言，救災不分藍綠，陳建仁、國軍、內政部在南投救災需要的第一時間就到南投，顯現他對南投和救災相當用心且重視，在野黨為何還說三道四？

許智傑表示，陳建仁誇獎高雄的超前部署、提前載糖尿病患者下山，這是一個正確的防災SOP模式，呼籲其他地方政府也該學習，避免讓病患留在山上等待救援、減少人民傷亡，難道不是對百姓比較好的措施嗎？人民的眼睛是雪亮的，希望能做出正確的判斷、不要隨雞起舞。