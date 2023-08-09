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清境農場開園了！一早遊客「僅3人」　昨住山上民宿今搶頭香

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

位於南投仁愛鄉的清境農場，受颱風卡努外圍環流影響，3日深夜起多處淹水、停車場出現小瀑布，今天重新開園，但入園遊客不多。園方也呼籲，因台14線觀音瀑布到霧社路段進行管制，遊客上下山通行時請留意行車安全。

▲▼清境農場開園後有遊客 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲清境農場開園後已有遊客前往參觀，圖為搶到頭香的台籍旅客。（圖／記者高堂堯翻攝）

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清境農場今天重新開園，一名女遊客表示「卡努颱風把大家經濟都卡住了，但能怎樣，大家還是要繼續生活，希望大家平安順心」。

▲▼清境農場開園後有遊客 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲清境農場今天開園。（圖／記者高堂堯翻攝）

清境農場工作人員指出，今天一早8點開園後，只有3名遊客(1台籍、2外籍)，皆為散客，這批遊客應是從台14線搭車上山，昨晚住在山上民宿，今早搶頭香入園。昨晚也有一組3人的香港遊客，在晚間9點突然徒步到國民賓館，詢問今天是否開園，研判可能因為是外籍遊客，所以才捨不得直接下山，但目前尚未看到這組外籍遊客進場。另觀察到今天清晨6點以後，就陸續有汽車或機車途經清境往武嶺奔去，可能稍晚也會順道到清境玩。

清境農場指出，觀山牧區馬術秀因場地整修，即日起至9月8日止暫時停止表演。忠勇橋災害路段仍維持台14線64K~79.2K(觀音瀑布~霧社)路段管制，至8月9日實施夜間施工封閉及日間機動管制，夜間施工封閉時間為每日20時至隔日7時，日間機動管制時間為每日上午7時至晚上19時，期間於7、11、15、19時雙向各放30分鐘一次(每四小時放行一次)。

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