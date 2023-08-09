重慶寺廟「日本邪神」遭檢舉　「我哪知道？」工作人員無奈神情全都錄

記者魏有德／綜合報導

有遊客前往重慶一間寺廟時發現，在整排供奉的神像中，竟然有一尊身著日本武士鎧甲的「日本邪神」。這名遊客隨即拍下影片，要求廟方把這尊神像拿去燒了，不然就要告上宗教局。不過，影片上傳後，網友們卻對這名遊客的態度大為光火，認為他發怒的對象不該是廟內的這名年長工作人員，而這名老者的無奈神情，也被影片記錄下來。

▲重慶一間寺廟被遊客發現放有一尊「日本邪神」像，要求工作人員拿去燒掉。（圖／翻攝微博，下同）

《環球網》報導，9日上午，湖北經視記者聯繫重慶市民族宗教事務委員會，工作人員回應稱，上週六已經處理好了，涉事寺廟在豐都縣廟嘴，但具體怎麼處理的不方便透露，隨後掛斷電話。

透過影片可以發現，這名遊客語帶威脅的表示，這是日本的，「你馬上把他取了，你不取，我馬上告你們...就這個，這是日本的邪神，知道嗎？燒了！拿去燒了！你不燒我馬上告你們，這文化入侵的，拿去火燒了。」

就在遊客罵罵咧咧之際，這名疑為廟方管理雜事的草帽長輩一臉無奈，一副「我哪知道啊？」的神情，任憑遊客大放厥辭，並將這尊被稱為「日本邪神」的神像取走。

正因為老者的無奈，引起部分網友批評，認為遊客應該去找廟方管理層，不該為難一般工作人員，「老人家應該只是個打工的，要罵去罵住持」；「幹嘛為難老人家呢？」；「對大爺這麼兇幹啥？」。