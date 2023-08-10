國軍未到位說引藍綠互嗆　南投縣府：單純資訊落差、盼口水休止

▲南投縣長許淑華（中）日前於縣立體育場視察國軍直升機載運救災物資。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

卡努颱風豪雨重創仁愛鄉，國軍冒雨投入救災，不過南投縣長許淑華稱向中央要求300兵力支援救災尚未到位，在國防部澄清已派出超過500人後，引爆藍綠縣議員隔空互嗆「抹黑」；縣府最新聲明則表示為「單純的資訊傳遞落差」造成誤會，代表縣民對國軍表示感謝，也呼籲爭議口水就此停止。

許淑華日前在中央地方應變中心視訊會報中爭取300名兵力，但南投縣政府8日召開卡努颱風肆虐後首次的縣務會議，卻稱特別憂心國軍支援未到位，呼籲中央儘速增派國軍弟兄投入部落協助災民復原家園；國防部則於9日發布新聞稿，指出派遣兵力已有524人。

民進黨籍縣議員沈夙崢於臉書上PO文，質疑縣府未能及時掌握災情、向中央提出具體救援需求，在總統蔡英文、農業部長陳吉仲勘查災情和農損時，身為災害應變中心指揮官的許淑華和縣府農業處不見人影，卻稱中央救災不力、跟國防部申請救災沒回音，痛批「好好亡羊補牢比抹黑轉移焦點好！」

國民黨籍縣議員林儒暘則PO文駁斥，縣府農業處不但在農村水保署發布土石流黃色警戒後，即通知仁愛、信義2鄉公所進行撤離居民，而許淑華7日前往信義勘災、8日也有和陳吉仲商討農損協助事宜，他批評沈夙崢不做功課就造謠抹黑、攻擊許淑華是不關心救災才對總統避不見面，認為完全扭曲事實，才是真正的惡質造謠抹黑。

縣議員游顥則表示，中央長官來南投勘災應該要先聯絡縣府，「不要只是擺拍，或一個小時前才通知，故意讓許縣長趕不上」，不了解南投災情的做法反而會影響救災；針對行政院長陳建仁稱南投防災未超前部屬，他也反諷陳建仁不了解南投沒關係，但希望能重視南投縣所提到包括交通修繕與農損補貼，才真正是救災不分藍綠、幫助災民。

縣府也澄清，基層反映300位國軍尚未全部到位後，許淑華也請消防局了解協助，確認為單純的資訊傳遞落差，沒有必要做文章，許淑華也一直很感謝軍方協助；縣府強調，相信各界的關心或批評指教都是希望團隊做得更好，但南投因為颱風豪雨，「水已經太多了」，此時此刻需集中力量投入受災地區，籲請紛紛擾擾的「爭議口水」就此打住，才是全民的企盼。