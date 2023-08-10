快訊／台南豪雨水深及膝　機場旁驚見「瀑布」騎士險被沖走！

▲因西南風影響，台南市下起豪雨，造成多處淹水情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中央氣象局10日上午9時30分許發布台南豪雨特報，因西南風影響，易有短延時強降雨，台南市有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

10日清晨因西南風影響，台南市瞬間下起大豪雨，1小時雨量超過40mm，使得多出積水等問題，其中在南區台南機場周遭的機場路745巷出現積水形成的瀑布，造成人車無法通行一度受困，且視線不佳無法分清是溝渠還是道路，市警六分局獲報後已前往現場拉起封鎖線，呼籲人車改道。

此外，水利署也從11時40分許，針對台南市發布淹水警戒：台南市安南區淹水一級警戒（安南站1小時雨量57mm），如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水（如：安南區頂安里、鳳凰里、海東里、安慶里、梅花里、溪心里、州南里、南興里、淵東里、淵西里、淵中里、新順里、佃東里、東和里、顯宮里、原佃里、學東里、州北里、北安路、安中路），建請即時注意淹水通報及應變。

台南市七股區淹水二級警戒（安南站1小時雨量41.5mm），，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水（如：七股區後港里、三股里、樹林里、十份里、大埕里、溪南里、七股里、玉成里、大潭里、鹽埕里、中寮里、龍山里、篤加里、永吉里、西寮里、頂山里），建請即時注意淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

台南市七股區淹水一級警戒（西濱N304K站1小時雨量53.5mm），如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水（如：七股區後港里、三股里、樹林里、十份里、大埕里、溪南里、七股里、玉成里、大潭里、鹽埕里、中寮里、龍山里、篤加里、永吉里、西寮里、頂山里），建請即時進行淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。