黃偉哲成「護妹狂魔」…24秒片開戰徐巧芯！網讚：全糖哲哲霸氣

▲台南市長黃偉哲開酸徐巧芯護妹。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

記者林東良、莊智勝／台南報導

國民黨台北市議員徐巧芯針對台南沙崙科技園區開砲，痛批跟「空城沒什麼兩樣」，還隔空槓上資深媒體人黃智賢，雙方在臉書一陣唇槍舌戰。黃智賢胞兄、台南市長黃偉哲也化身「護妹狂魔」，親上火線拍攝24秒影片回擊，反酸國民黨小雞都快跑光，「侯友宜有點太弱了吧？」影片曝光後立即被網友讚爆，「怎麼可以這麼帥！」

黃偉哲與胞妹黃智賢政治立場相左，而這次兄妹兩人卻罕見站在同一邊，黃偉哲更親上火線拍片「護妹」，開酸徐巧芯，「我最近聽說，台北市議員徐巧芯跑到黃智賢臉書上去吵架，可見國民黨的立委選情是有點低靡，甚至於小雞都必須蹭黃智賢的聲量，還要求他的母雞不要打柯文哲，所以呢，選到現在好像國民黨的小雞都快跑光了，侯友宜有點太弱了吧？」

影片曝光後網友也湧入讚爆，「怎麼可以那麼帥」、「好嗆我好愛」、「今天才知道兄妹情深」、「護妹市長，帥翻了」、「雞排吃起來」、「我全糖哲哲94這麼霸氣」、「全糖也是很酸的」、「帥！空氣充滿甜味！」

對此，徐巧芯也不甘示弱在臉書上回擊，繼續抨擊台南沙崙科技園區，「睡前叫黃偉哲市長起床尿尿！43億的前瞻基礎建設計畫，C棟周邊的景觀步道，未免太有特色了吧。破損成這副德性，是太脆弱還是平常有什麼巨人在上面踩踏？如果又覺得這就是「特色」（就像我上一張圖肯定是牆壁漏尿），記得之後不要編預算或追加預算修繕喔！」雙方持續隔空交火，火藥味濃厚。

▼徐巧芯PO出照片，直指沙崙綠能科技新城周邊的景觀步道路面龜裂「太有特色」。（圖／翻攝徐巧芯臉書）