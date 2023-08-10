度過浪漫夏夜！　兩岸青年聯歡營地「賞煙花聽台青唱歌」

▲ 2023海青節「兩岸青年營地聯歡活動」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福州報導

「兩岸青年營地聯歡活動」8日至10日在福州舉行，每天晚間7點開始，9點半結束，即使昨9日晚一度下起傾盆大雨，參加者不肯離場，尤其是台灣學生堅持等雨停繼續表演，外加多場夜景戶外活動，兩岸青年們趁機聯誼，增進友誼，留下難忘回憶。

▲ 活動一度受大雨影響，雨停後人潮迅速回籠。（圖／記者任以芳攝）

第十一屆海峽青年節「兩岸青年嘉年華」系列活動文旅專場的配套活動8日開跑，「心手相牽 追風逐夢」兩岸青年營地聯歡活動在福州琅岐海峽青年交流營地一連舉行三天，豐富有趣、多元精彩的夏日夜間戶外活動，吸引不少兩岸青年參與。

昨晚活動一度受到大雨影響，剛開始參與人數不多，等雨停後，參加者陸續抵達現場。本次兩岸青年營地聯歡活動分為「燃動仲夏」嘉年華、水上煙花秀、「人間煙火」集市、星空遊園會、星光露營節五個部分。

▲ 兩岸青年一起表演交流。（圖／記者任以芳攝）

「燃動仲夏」嘉年華有現場樂隊即興演出，演繹兩岸藝人流行歌曲，都是兩岸青年共同記憶。其中，台灣青年現場LIVE，受到大陸學生好評。

很多人早期看台灣偶像劇，對於台灣口音不陌生，許多學生覺得聲音親切好聽又溫柔，一下子又拉近彼此距離。

▲大陸青年欣賞台灣青年唱歌風情。（圖／記者任以芳攝）

參加活動兩岸青年也很喜歡星空遊園會，現場設置多種街頭互動遊戲，還有手工達人、非遺技藝老師的現場教學， 讓台灣和大陸青年在傳統技藝之間互動交流，

活動最高潮還有湖岸煙花秀，現場「人間煙火」集市販售各種DIY創意，類似台灣文創市集。各色精緻小食、飲品以及特色手工藝品和非遺文創產品，受到兩岸青年喜愛。

據悉，本次活動吸引百名台灣青年參與，由海峽青年節組委會、福州市文化和旅遊局主辦，福州廣播電視台承辦，青年藝術家兩岸音樂藝術聯盟委員會、福建街舞協會協辦。

▼青年營地聯歡活動吸引兩岸學子一起參與 。（圖／記者任以芳攝）



