廈航台籍空服員分享兩岸人才交流機遇　福州釋台青入住3個月免租紅利

▲第十一屆海青節「好年華·聚福州」兩岸青年人才交流活動。（圖／主辦方提供）

記者任以芳／福州採訪報導

第十一屆海青節「好年華·聚福州」兩岸青年人才交流活動昨（10）日在福州海峽青年營地舉行。來自北京大學台籍博士王信傑、台灣大學學生曾湘菱、台灣成功大學學生黃少禹和廈門航空台籍空服員楚家祈等人先後上台分享在大陸求學、實習及工作的故事和機遇。

▲廈航台籍空服員楚家祈（圖中）。（圖／主辦方提供）

廈航空服員楚家祈表示，投入職場後，某個臘八節有一個新春遊園會，董市長還現身遊園會一起吃小吃、寫春聯，「那時候，我跟我身邊的姐妹還在嬉笑打鬧，耳邊突然響起一個聽了20多年的聲音，是我的爸爸媽媽通過視頻（視訊）連線的方式出現，讓我非常感動。」

楚家祈提到，在大陸就像是在台灣一樣可以感受到家的溫暖，她還現場邀請更多有「藍天夢想」的姐妹們能夠加入這個大家庭，並邀請更多的台灣民眾來大陸看一看、走一走！

▲福州市向台青招手預約「築夢榕城」。（圖／主辦方提供）

至於成功大學學生黃少禹則是第一次到大陸，他提到，樊澤華是他認識的第一個大陸好朋友。樊澤華也表示，「少禹是我台灣的第一個好朋友，通過這一次活動，認識了很多台灣以及大陸的好朋友，這個活動真的非常有意義。」

據悉，黃少禹和樊澤華在校期間都是學習機器人研發等相關領域，彼此分享機器人行業在兩岸的發展狀況和未來性。樊澤華透露，「我們各自要在專業中繼續深耕，將來如果有機會、把本領學到手，我們想聯合創業，創辦一個機器人公司，他來做我驅動器的芯片（晶片），我來做這個機器人的集成！」

此外，福州市人才集團也在現場向台青代表發送海青節吉祥物及「好年華・聚福州」伴手禮。包括福州市第二醫院、民政局、人社局和廈門航空福州分公司的相關負責人也向在場台青人才拋出「築夢榕城」邀請函，福州市國有房產中心還發布面向台灣青年的3個月免租金入住公租房政策。