　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是新冠！4阿兵哥集體感染　醫揪2病毒：都能放假了

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲軍營是團體生活，若有人生病，很容易傳染給其他人。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

不是新冠肺炎！小兒科醫師陳信宏分享，4名阿兵哥集體來看診，結果3人罹患A型流感，另一人則是腺病毒感染，都可以放假休息。

陳信宏近日在臉書表示，4名阿兵哥來診所，有發燒，有頭痛，有肚子痛，有拉肚子，新冠病毒快篩在部隊做過，4人都是陰性；帶隊的幹部認為，是部隊裡面有阿兵哥得了A型流感，傳染給大家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳信宏說，經過問診跟身體檢查，同時幫4位阿兵哥都做了快篩，一開始只有2位快篩出現A型流感陽性，中獎的阿兵哥有一點開心，猜測應該是可放假休息好多天。

▼快篩示意圖。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼快篩。（圖／記者林悅翻攝）

陳信宏指出，快篩沒有出現兩條線的阿兵哥，有一點點失落，但再放個3分鐘，第3人A型流感出現第二條線，也是A型流感感染；第4人則出現腺病毒2條線，是腺病毒感染。

陳信宏提到，所以4人最後都可以放假休息，但他們不能關在同一個休息區，腺病毒跟流感是不同病毒，關在同一個休息區，最後就是流感好了，又開始生病感染腺病毒，腺病毒的好了之後，就會轉成流感症狀。

「生病了，還是讓醫師來檢查，有時候疾病跟你猜測的不太一樣。」陳信宏提醒，這個例子告訴我們，還是需要讓醫師詳細檢查，才能夠對症治療；另也才能清楚了解不同疾病，要如何照顧這些患者。

ET快訊
林襄回家洩「私下模樣」差很大！
林襄超帥新歡馬傑森　黑馬背景起底！
張育成留大聯盟有變數！　未來可能動向曝光
快訊／雨區擴大！　6縣市大雨
快訊／騎士載女等紅燈　下秒被撞「爆頭」慘死
快訊／林襄秘戀馬傑森！　經紀人回應了
生技大亨爆公眾場合「狠踹國旗女孩」　驚呆名媛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

立秋財星降臨！　4生肖要發了

館長「徹底污名化coser」　美女醫怒轟：究竟腦子是哪裡有問題

快訊／雨區擴大！　6縣市大雨

隔壁車位放4台推車　女駕駛開不了門遭3孩嘲笑：從後車廂爬

不是新冠！4阿兵哥集體感染　醫揪2病毒：都能放假了

刺青女老師遭檢舉「教學生當AV女優」　議員竟還幫腔

20多歲女減肥「吃很清淡」　醫揪關鍵半年剷10kg

花1200元「求河北彩花踩」被拒！　天降腳天使幫他圓夢

比雙颱更要堤防它　明後下更大恐致災雨

長壽颱卡努搞死3國氣象局　「蘭恩好像也想蛇行一下」

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

賴慧如離婚3年爆要再婚了！　慶生趴「甜收男友鑽戒」

嫌酒吧太熱就亮槍抵腦 基隆囂張男上膛畫面曝！

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

抓到了！2千隻鵪鶉被亂丟慘死　紅衣女稱「奉旨放生」消災祈福

BMW不爽被按喇叭一路追　2男怒砸爛賓士跳車頂狂踹

立秋財星降臨！　4生肖要發了

館長「徹底污名化coser」　美女醫怒轟：究竟腦子是哪裡有問題

快訊／雨區擴大！　6縣市大雨

隔壁車位放4台推車　女駕駛開不了門遭3孩嘲笑：從後車廂爬

不是新冠！4阿兵哥集體感染　醫揪2病毒：都能放假了

刺青女老師遭檢舉「教學生當AV女優」　議員竟還幫腔

20多歲女減肥「吃很清淡」　醫揪關鍵半年剷10kg

花1200元「求河北彩花踩」被拒！　天降腳天使幫他圓夢

比雙颱更要堤防它　明後下更大恐致災雨

長壽颱卡努搞死3國氣象局　「蘭恩好像也想蛇行一下」

高雄鐵皮屋車行深夜火警「狂竄火煙」　一整排機車全被燒光了

日本帥氣甜點師傅徒步環島找露營點　東港警撂英日文伸援手

樓梯間強吻國二女學生！來回噁摸大腿內側　補習班狼師下場慘了

揪團開喝！　手搖飲「指定飲品買1送1」只有今天

張育成仍有球隊關注　美媒點出生涯最大困境

宜蘭秘境三星池登山客失聯16天　官方搜救結束...家屬不放棄

公版寵物險9／1上線　限玩、伴及植入晶片犬貓投保

美容公司當掩護！警破獲假博奕詐欺犯罪集團　查獲流動賭資破2億

輝達超級電腦強棒出擊？!　AI滾量是出貨？換手量？

林襄過往情史曾遇暴力男！公開擇偶條件「讓我崇拜」

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

全台連下3天　朵拉颱風最快命名時間曝

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

啦啦隊正妹走光啦！　「電風掀裙底」全直擊

比雙颱更要堤防它　明後下更大恐致災雨

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

林知延700萬豪門婚宴　賓客撐起台股半邊天

快訊／雨區擴大！　6縣市大雨

「蒟蒻講幹話」上傳新片　他曝發死訊原因

不是老高　「中文YT界第一人」是她！

租雅房洗澡聽「天花板傳女聲」！他抬頭一看嚇爛

不是新冠！4阿兵哥集體感染　醫揪2病毒

台男憑實力逃出詐騙園區！總監都被他搞崩潰

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

更多熱門

相關新聞

新冠8月底「開學前後」恐再一小波升溫

新冠8月底「開學前後」恐再一小波升溫

疾管署今（8）日公布最新統計，上周平均每天新增74例新冠中重症（併發症）通報，另增25死亡，都呈現下降趨勢。疾管署副署長曾淑慧表示，現階段新冠疫情呈現下降趨勢，不過評估8月底、9月初因為開學等因素，新冠有可能再有一小波上升，還要持續觀察。

確診竟怪網咖防疫不力　男求償吞敗

確診竟怪網咖防疫不力　男求償吞敗

山東女籃大贏浙江33分卻獲亞軍！神規則眾人驚

山東女籃大贏浙江33分卻獲亞軍！神規則眾人驚

台東衛生局籲民眾有流感徵兆速就醫

台東衛生局籲民眾有流感徵兆速就醫

高醫附設中和醫院院長交接　消化「一刀」接棒

高醫附設中和醫院院長交接　消化「一刀」接棒

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫陳信宏A型流感腺病毒

讀者迴響

熱門新聞

張育成清空置物櫃　確定遭紅襪DFA

林襄爆秘戀小4歲棒球鮮肉！

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

叔叔抱媽睡！兒偷拍傳給爸　這點判免賠

錢帥君被甩！　洗錢男友砸3000萬「柬埔寨娶妻」

林襄「浴室泡澡」結緣21歲球星馬傑森！IG互動露餡

國泰CUBE卡大調整！增家樂福3%優惠　熱門通路「1動作」才給領

全台連下3天　朵拉颱風最快命名時間曝

廖人帥深夜摟女模一路親！「開腳交疊」黏TT帶回家

林襄秘戀樂馬傑森！經紀人回應了

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

「Gino勁宥」又爆性侵！硬上女直播主遭起訴

啦啦隊正妹走光啦！　「電風掀裙底」全直擊

女大生大麻成癮出現幻聽　曝系上一半都有吸

更多

最夯影音

更多
蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈
超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面