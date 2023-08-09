不是新冠！4阿兵哥集體感染　醫揪2病毒：都能放假了

▲軍營是團體生活，若有人生病，很容易傳染給其他人。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

不是新冠肺炎！小兒科醫師陳信宏分享，4名阿兵哥集體來看診，結果3人罹患A型流感，另一人則是腺病毒感染，都可以放假休息。

陳信宏近日在臉書表示，4名阿兵哥來診所，有發燒，有頭痛，有肚子痛，有拉肚子，新冠病毒快篩在部隊做過，4人都是陰性；帶隊的幹部認為，是部隊裡面有阿兵哥得了A型流感，傳染給大家。

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陳信宏說，經過問診跟身體檢查，同時幫4位阿兵哥都做了快篩，一開始只有2位快篩出現A型流感陽性，中獎的阿兵哥有一點開心，猜測應該是可放假休息好多天。

▼快篩示意圖。（圖／記者林悅翻攝）



陳信宏指出，快篩沒有出現兩條線的阿兵哥，有一點點失落，但再放個3分鐘，第3人A型流感出現第二條線，也是A型流感感染；第4人則出現腺病毒2條線，是腺病毒感染。

陳信宏提到，所以4人最後都可以放假休息，但他們不能關在同一個休息區，腺病毒跟流感是不同病毒，關在同一個休息區，最後就是流感好了，又開始生病感染腺病毒，腺病毒的好了之後，就會轉成流感症狀。

「生病了，還是讓醫師來檢查，有時候疾病跟你猜測的不太一樣。」陳信宏提醒，這個例子告訴我們，還是需要讓醫師詳細檢查，才能夠對症治療；另也才能清楚了解不同疾病，要如何照顧這些患者。