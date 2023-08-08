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快訊／郭台銘感動哭了　「2位神秘嘉賓」驚喜現身祝父親節快樂

▲▼郭台銘出席《郭爸爸給年輕人的30則備忘錄》新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘出席《郭爸爸給年輕人的30則備忘錄》新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

郭台銘今（8）日出席《郭爸爸給年輕人的30則備忘錄》新書發表會，主辦方事前安排2位「神秘嘉賓」引發各界好奇猜測。如今結果揭曉，原來是郭的2位女兒：郭曉玲及郭妞妞。適逢今天是88父親節，她們也善用新書發表會的時機，給郭加油打氣；一見到2位寶貝女兒現身，郭當場感動哭了，場面相當溫馨。

適逢郭台銘積極參與政治活動，對於新書發表會的神秘嘉賓，外界多所揣測，甚至一度以為是立法院前院長王金平。主辦方今揭曉結果，原來2位嘉賓就是郭的2位女兒：郭曉玲及郭妞妞。

適逢今天是88父親節，郭曉玲說，「爸爸您跟我說了很多事情，今天這些故事分享給台灣的年輕人，我真是以您為榮！」郭妞妞則說，「我知道您非常忙碌，但是還是一直關心我，我想提醒您，要好好照顧身體喔！」場面相當溫馨。

見2位寶貝女兒現身，郭台銘當場感動落淚！郭曉玲打趣說，爸爸真的很忙，只有在這邊才能堵到他。她也透露一個小故事，20年前，幫爸爸換過一個夾子，直到3個月前，他才跟我說能不能再幫我換一個夾子，他飛到世界各地，都帶著這個夾子，郭台銘在一旁聽見女兒物說往事，忍不住拿起手帕拭淚，場面相當感人。

▲▼郭台銘出席《郭爸爸給年輕人的30則備忘錄》新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼郭台銘出席《郭爸爸給年輕人的30則備忘錄》新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）

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