被問與桃園便當會氣氛　侯友宜笑三聲：立委都在這裡喔

▲侯友宜今中午與桃園立委參選人便當會談。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（8）日前往桃園，與立委參選人進行便當會談。侯友宜表示，他過去曾經在桃園服務，與地方有非常深的感情，未來要拜託所有老朋友、新朋友同心齊力，讓國民黨總統及立委參選人都能當選。有立委參選人在會中表示，侯友宜性格接地氣，基層魅力強，期待未來和侯友宜共同安排走訪地方，一起衝刺選情。

今日中午，侯友宜及競選辦公室執行長金溥聰、副執行長謝政達，與國民黨桃園市黨部主委黃敏恭和桃園市立委參選人牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華進行便當會談，氣氛熱絡，會談時間長達一個半小時。

會後，媒體問侯友宜，便當會氣氛如何？侯先笑了三聲，並看看周圍說，「你看我們立委都在這裡喔！」，今天立委非常的熱誠也提供很多議題上的交流，大家一定會面對這場選戰，國民黨一定會團結在一起，團結不是只有口號一定會付出行動，立委、總統候選人大家一起走。

侯友宜在會中也指出，他跟桃園有很深的感情，今天跟競選團隊來到這裡，最主要就是要感謝大家，除了他自己本身會更努力，也要拜託所有立委參選人協助，「團結絕對不是口號，候選人最小，我會拜託所有老朋友、新朋友，同心齊力爭取民眾支持，不只侯友宜要當選，每位立委參選人也都要當選，一起為地方打拚」。

黃敏恭表示，他和侯友宜交情超過40年，侯友宜過去在警界除暴安良，面對強林彈雨仍勇往直前，為台灣貢獻良多，今天能夠參選總統，是一路從基層苦上來，絕對不是一條輕鬆的路，對於明年大選，大家一定要團結，才能夠勝選。

會中有參選人表示，地方都非常期待侯友宜能夠前來，尤其是中南部，跟侯友宜的特質非常契合，每次看到侯友宜走進市場，魅力都非常大。也有參選人表示，侯友宜性格接地氣，具有參選人當中獨特的魅力，加上民眾對於下架民進黨的共識未減，期盼未來各選區參選人跟總統參選人的團隊相輔相成，對接組織戰及文宣宣傳，不斷拉升彼此民調，一起邁向勝選。

