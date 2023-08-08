陳建仁勘災「讚高雄酸南投」　郭台銘轟：災區、人命都用顏色區分

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

行政院長陳建仁日前到高雄勘災，對高雄的防災準備讚譽有加，並稱「不像有些沒辦法超前部署，就使得防災工作相當困難」，被外界解讀疑似暗酸南投縣長許淑華。對此，鴻海創辦人郭台銘8日就在臉書大批，把災區分顏色，人命也分顏色，完全遺忘了政治絕對不能偏離人性，主流民意終將反撲，必然將掀起浪潮，因為用顏色區分人命的政府，沒有存在的必要。

針對卡努颱風帶來的災情，郭台銘表示，任何一個台灣人，看到新聞畫面中各地災區的現狀，都是起惻隱之心，或想盡些心力，希望捐助款項與物資解救燃眉之急。將心比心，如果是自家的災後重建之路迢迢，會有多心痛？

因此，郭台銘重批，堂堂行政院長陳建仁非但未視民如子，甚至酸言酸語，拿南投當墊背，大讚高雄高瞻遠矚，為了自吹自擂，在災民的傷口上灑鹽，毫無格局、偏離人性。他強調，勘災本意是地方中央通力合作，卻變成個人與政黨的作秀，台灣何其可悲？這個政府曾經高舉正義大旗，向原民慎重道歉，卻在部落有難時做政治消費；曾經喊著「同島一命」，如今卻差別待遇，執政縣市就當親兒子，非我族類即酸言酸語，那還要這樣的政府幹什麼？

郭台銘再批，把災區分顏色，人命也分顏色，完全遺忘了政治絕對不能偏離人性，所有攻防都是奠基在人民的福祉之上，「丟失初衷的政客，心中最終只剩權力，不再有人民，盼陳建仁引以為戒。」

郭台銘最後喊話，主流民意終將反撲，必然將掀起浪潮，因為用顏色區分人命的政府，沒有存在的必要。