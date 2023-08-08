成大前校長馬哲儒教授辭世 　校方籌備治喪事宜將申請總統褒揚令

▲國立成功大學前校長馬哲儒教授辭世，享壽92歲，成大除籌備治喪事宜，並將申請總統褒揚令。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國立成功大學前校長馬哲儒，8日上午8時30分安詳辭世，享壽92歲，校長沈孟儒一早即赴成大醫院關心，馬哲儒老校長一生勤奮精進，熱愛成大，以校為家，更致力推動科學普及教育。重量級大老辭世，門生、故舊，內心無限不捨，感念馬校長的付出與奉獻，成大除為馬教授籌辦治喪事宜外，更將申請總統褒揚令。

國立成功大學前校長馬哲儒，生於1931年。1950年進入成大前身－台灣省工學院化學工程學系，1959年赴美深造，1970年回母校成大任職，此後一直留在成大。歷任成大化工系教授、系主任、工學院院長、校長。2002年馬哲儒校長從化工系退休，但仍幾乎天天到校，也樂於參與校內活動。

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成大前代理校長暨化工系名譽教授翁鴻山，回憶過去與馬哲儒校長的相處說，馬校長虛懷若谷，樂於傾聽下屬建言，不論是擔任系主任、院長、校長都沒有任何架子，也願意授權。而且還常說「感謝能幹的部屬治理成大」。謙虛、溫文儒雅，馬校長退休後故舊、門生辦活動都歡喜邀約他及夫人楊友偉博士參加。隨著年事漸高，馬校長健康每況愈下，新冠肺炎疫情期間甚少外出，多於家中靜養，期間亦進出成大醫院多次。

馬校長在成大化工系32年的教學與研究生涯中，共培育57位碩士和7位博士，教學科目包括：單元操作、輸送現象、高等輸送現象以及程序設計等。研究領域涵蓋：界面與成核現象、輸送現象等。其研究成果優異，在國際學術期刊共發表論文百餘篇。

馬哲儒校長在1988年至1994年出任成大校長，期間恰逢教授治校和學運風起雲湧的動盪時期，他都適切因應教師和學生提出的要求，例如：公布校務帳目和開闢言論廣場，讓學生暢所欲言。

在6年校長任內，接續前任夏漢民校長的計畫，完成醫學院、附設醫院和航空太空研究所之設置，以及航太實驗場、附設醫院門診大樓用地、安南校區以及自強校區北半段的取得，校區加倍擴增。

其任內後3年，設置研究發展委員會（研發處前身）；帶領下屬完成獲教育部評為最優之中長程校務發展計畫，從而獲得27億元補助，得以興建成功校區新圖書館和自強校區工學院的5棟大樓。接著制訂《校長遴選辦法》，建立校長遴選制度；成立財團法人成大研究發展基金會，讓教師得以申請或參與校外的建教合作計畫，成功奠定成大每年產學合作額度均為全國之冠的雄厚根基。

馬哲儒校長曾獲教育部工科學術獎、國科會傑出研究獎、中國化學工程學會工程學會化學工程獎章、斐陶斐榮譽學會傑出成就獎、中華教育文化基金會獎金計畫傑出學者、美國賓州州立大學傑工程校友、臺灣化學工程學會終身成就獎等獎項。