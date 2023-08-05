如何解決青年低薪？　侯友宜：兩岸穩定經濟才能往前走

▲侯友宜出席【未來城市，青年進行式論壇】青年影響力論壇 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／桃園報導

2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲搶攻青年票，今（5）日下午一同出席青年論壇，侯友宜在會中提及兩岸和平對青年未來的重要性。QA時間，現場民眾聚焦高房價、低薪、經濟產業佈局等，其中，有人問到，「如何說服青年人願意將票投給你？」侯友宜說，台灣需要解決問題的領導人，領導人需要展現誠信、正直，不是對青年交代而已，也是要對國家、自己負責，他43年都以這種態度面對工作，未來不會變，一定讓國家安居樂業、讓人民過好日子。

國際青年商會中華民國總會發起「未來城市，青年進行式」2023青年影響力展覽、論壇，5日下午於桃園展演中心登場。侯友宜參與「就創業論壇」、柯文哲及賴清德出席另一場「青年影響力論壇」，三人登場順序為侯友宜第一位，柯文哲、賴清德則依序登場。

侯友宜在發表30分鐘演說後，進行15分鐘QA時間，有民眾問到，高房價議題，多數青年人依舊買不起房子，未來該如何解決？侯友宜說，房子不是用來炒的，房子是人在住，也要讓大家買得起，不動產所得稅要漲價歸公，雖然政府資金補貼也做了，但是達成率很低，最主要是因為租屋市場要透明化，鼓勵房東分離課稅，相對的也要讓租客有扣除額的上限，這些都是透明化，鼓勵大家把房子釋出來。

侯友宜說，社會住宅還是要蓋，但是要蓋到50萬戶有困難，因為都會型態才有社宅的需求，附帶還要做都市更新、整體開發、區段徵收、容積獎勵增加社宅量等，這些還是要繼續做，同時也要鼓勵青年住到社宅，並鼓勵他們生育，用租屋市場解決房價問題，慢慢平抑房價的問題，同時租金補貼也要真的實惠給青年朋友，長時間的政策，可以讓高房價議題解決。

對於經濟、薪資產業佈局？侯友宜表示，台灣要對自己充滿信心，台灣在國際上有優勢、有影響力，台灣半導體都是領先全世界的，台灣人道關懷的力量有目共睹，也有軟實力，台灣要對自己有信心，面對中、美兩大強權，台灣要創造自己的影響力。

話鋒一轉，侯友宜批，兩岸經貿依賴度很深，兩岸要穩定，經濟才能往前走，但是民進黨現在搞的兵凶戰危，他未來一定有能力來面對兩岸關係，兩岸在溝通、互信底下薪資就能解決。產業的規劃要跟國家未來方向走，把產業跟世界接軌，是政府該做的事，政府也有責任讓台灣在國際上競爭上佔有一席之地。

另，也有人問到，如何說服大家投你？侯認為，領導人要展現出他的格局，以及解決問題的能力，「誠信、正直是領導人該有的特質」，他公職43年，每個職位都是秉持這種態度，以前衝鋒陷陣的時候，他都帶領夥伴往前衝，夥伴也都願意跟著他走，儘管現在是市長，他也都是用這種態度，很多人不願意做的，他都來做，「誠信、正直、大破大立，不是對青年交代，是要對國家、自己負責，他43年都用這種態度，未來也不會變，一定讓讓國家安居樂業、讓人民過好日子。