與柯文哲合體被問「在野合作」　侯友宜：一起為民眾打拼

記者崔至雲／台北報導

台灣文化協會今（5）日舉辦成立百年紀念《臺灣人 前進》紀錄片發表會，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲受邀出席，兩人互動也備受曝光。會後，媒體問到侯友宜剛剛和柯文哲互動如何，侯友宜說，柯跟他非常熟，大家無話不說，彼此之間就合作無間，跟以前沒有什麼不一樣。媒體追問，有討論在野合作嗎？侯說，面對任何事，他們都一起面對，為民眾共同來打拼。

▲國民黨總統參選人侯友宜、台灣民眾黨主席柯文哲一同出席台灣文化協會成立百年紀念「台灣人 前進」紀錄片發表會。（圖／記者李毓康攝）



《臺灣人 前進》紀錄片今在靜修高中舉辦首映發表會。行政院院長陳建仁、總統府秘書長林佳龍，以及兩位總統候選人侯友宜、柯文哲都受邀出席觀賞，侯、柯兩人更坐在一起。會後，媒體問侯友宜為什麼會參與今天的活動？侯友宜說，身為台灣人不能不知道台灣事，大家對台灣的文化跟歷史都要了解，大家聚在一起才能夠團結，不要分你我，不要分任何族群，大家都是這片土地成長的，團結台灣是他的夢。

媒體問到，與柯文哲互動？侯友宜說，柯文哲跟他非常熟，以前雙北合作上大家無話不說，彼此之間就合作無間。今天兩個坐在一起，剛剛除了互相寒暄以外，也互相打打招呼，其實都很自然啊，沒有什麼不一樣，就跟以前合作、一起為市政推動狀況是一樣的。



媒體追問，有討論在野合作嗎？侯友宜說，「我們今天不是兩個坐在一起嗎？兩個位子合在一起，所以不管是市政也好，坐在一起，我們都一起面對，在雙北共同努力的精神，為我們的民眾共同來打拼」。



另，媒體也問到，會不會擔心在野整合沒有成功，柯文哲反而跑去跟郭台銘合作？或是與藍營小雞曖昧？侯友宜再說，會團結所有力量，全力來達成政黨輪替，然後讓國家人民會更好。

