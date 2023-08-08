盼自己更像個好爸爸！　侯友宜臉書放嬰兒照：感謝有孩子的陪伴

▲父親節當天，侯友宜在臉書上放出手抱嬰兒照片。（圖／翻攝侯友宜臉書）



記者崔至雲／台北報導

今（8）日是父親節，鮮少對外曝光家人的國民黨總統參選人、新北市長侯友宜，中午在臉書上放出一張他手中抱著嬰兒的照片，並寫到，過去因為工作的關係，每當回到家，與其說是陪伴孩子，更是感謝有孩子的陪伴。對抗歹徒，是他的責任，但他也很慚愧，因為背後潛藏的風險，卻是全家人共同承擔，因此他很少對外聊到他的小孩，有時更希望他們的父親，能更像一個好爸爸。

「平安就是福」，侯友宜說這是他和每位父親最深的盼望。當年，孩子的第一聲啼哭，提醒著他，身為父親的責任已然開始。「看著襁褓中的你，我只有一個心願，希望你能健康、快樂、平安」。

侯友宜提到，過去因為工作的關係，每當回到家，與其說是陪伴孩子，更是感謝有孩子的陪伴。在外頭，經歷槍林彈雨，回到家，看到孩子牙牙學語，再多的壓力與疲憊，都消失無蹤。雖然對抗歹徒是他的責任，懲奸除惡，從不畏懼，但他很慚愧，背後潛藏的風險，卻是全家人共同承擔，也因為這樣，他很少對外聊到他的小孩，有時更希望他們的父親，能更像一個好爸爸。

「如今，看到孩子長大，各自有了人生方向，能夠自立自足，已是我心中最大安慰；我想，天上的父親，當年肯定跟我一樣，只願孩子能擁有平安的生活，穩健地走在人生道路上」。

侯友宜強調，對於他父親這一代人而言，和平與戰爭，都曾近在咫尺。用生命拚搏，只為了消弭戰火，數十年的汗水，就是為了替孩子們，維續安全的家園。而他們這一代人，接續和平的願望，讓孩子遠離戰爭，是他們責無旁貸的義務。

侯友宜說，「我是一名父親，也會跟每一位父親，一起用盡全力，讓我們的下一代，永遠通往和平、安定的方向，繼續健康、快樂、平安」。