侯友宜引用蔣渭水一句話　「讓台灣世界立足是他們的夢想」

▲國民黨總統參選人侯友宜出席台灣文化協會成立百年紀念「台灣人 前進」紀錄片發表會。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（5）受邀出席台灣文化協會日舉辦成立百年紀念《臺灣人 前進》紀錄片發表會。致詞時侯友宜讚蔣渭水是「文化頭、思想師、台灣醫」，更引用蔣渭水說過的話「同胞要團結，團結很有力」。侯友宜說，他們的夢想就是把台灣團結，讓台灣更有力，可以在全世界立足，這就是他們的夢想。

侯友宜提到，該紀錄片敘述了百年前大家為了要自由、繁榮、公平，打拚。他深深感覺，這個地方就是民主開始發展最重要的起源點，就是蔣渭水帶著台灣文化協會的所有人，一起努力打拚，帶動文化啟蒙、帶動政治，讓台灣能夠風起雲湧，大家展現出熱愛整個台灣的精神。他身為晚輩非常感動，也非常與有榮焉。



侯友宜引述蔣渭水提到的，「台灣人要怎麼團結，台灣人要合心合力」，侯友宜說，蔣渭水是「文化頭、思想師、醫台灣」，在民主現代進步過當中，他扮演支持的角色，更扮演一個促進、帶動的風潮。蔣渭水曾說過的一句話，他一直放在心裡，「身為台灣人，不能不知道台灣事」。大家都該了解台灣的歷史跟文化，才有辦法站在一起，守護台灣的民主自由跟文化資產。





侯友宜說，他今天來也是上了一課，他看到歷史的過程中，除了蔣渭水，也看到林獻堂、蔡培火、賴和，這麼多前輩們，一波一波奉獻再奉獻，身為下一代，他有責任，在民主自由前輩的努力、奉獻底下，好好地接起棒子來，讓下一代有更完善的權益，也要有一個和平的環境。



「我們都是土生土長、出生在台灣這個地方的人，台灣這個土地把我們養育長大，我們要感恩以外，我們大家不要分你我、不要分任何黨派、大家要同心同力、互相支持、疼惜，共同打拚，為台灣」。



侯友宜說，蔣渭水有一句話，他感觸很多，「同胞要團結，團結很有力、同胞要團結，團結很有力、同胞要團結，團結很有力」。他則再加一句話，就是台灣要團結，團結真有力，所以台灣一定要團結，他們的夢想就是把台灣團結，讓台灣更有力，可以在全世界立足，這就是他們的夢想。



最後，侯友宜也謝謝台灣文化協會把台灣文化的精神用紀錄片留下來，文化精神一定會永存，相信百年紀錄片會給下一代人更多的啟示。「在這些啟示底下，我們奮力向前，我們台灣民主自由，台灣永續，台灣一定在世界站起來」。