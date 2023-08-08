人夫偷吃讚：乳頭好美！正宮見「老公吸得好滿足」心碎　小三慘了

▲屏東人夫偷吃小三。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／屏東報導

屏東一名正宮翻老公的手機時發現，丈夫竟在外有了小三，雙方還有不少親密對話，氣得告上法院。雖然小三辯稱，人夫只是熱心提供她法律建議，雙方並沒有發生不倫戀，但法院勘驗相關事證後，不採信她的說詞，判他應賠償正宮20萬元。可上訴。

正宮主張，小三明知道丈夫為已婚人士，竟仍於2020年11月起與丈夫發展出不正常交往關係，她2021年1月發現後，曾質問丈夫，丈夫稱，小三是一個離婚的女人，自己是基於同情心協助小三打官司。

但正宮事後卻發現，丈夫直到2023年4月5日都還有往來，與小三交往時間長達2年多，2人多次在小三台南的租屋處發生性行為，丈夫還替小三負擔一半的房租，決定向小三提告求償100萬元。

擔任居家個案長期照護員的小三挨告後供稱，她因遭第二任丈夫言語暴力、性侵，因此向第二任丈夫提告，同時間她在社群網站上認識了人夫，對方得知她的處境後，熱心提供法律建議，雙方的互動才會逐漸多了起來，但否認發生性行為，LINE中的對話，也只是人夫「愛開玩笑」而已，人夫也沒有幫她付房租。

但法院勘驗小三與人夫的對話發現，小三不僅自稱是人夫的「第二個老婆」，雙方以「老公」、「老婆」相稱，甚至還有不少親密對話，包括「老公只喜歡老婆的胸部而已」、「每次都看老公吸的（得）好滿足」、「乳頭好美」、「我吃老公的口水不知道吃幾加侖去了當然會跟老公一樣啊」等，不採信小三的說詞，判她應賠償正宮20萬元，全案仍可上訴。