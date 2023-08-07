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社會 社會焦點 保障人權

她暈船人夫「墮胎才知淪小三」　還要賠正宮20萬

記者黃翊婷／綜合報導

桃園黃姓人夫尚未離婚，便與林姓女同事交往，兩人發生數次性行為，女方懷孕準備墮胎時，才發現他仍與妻子互動密切，自己淪為小三，最終還被正宮一狀告上法院並求償100萬元。桃園地院法官審理後，判林女應賠償黃妻20萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲▼哭泣，女孩哭示意圖。（圖／CFP）

▲林女與同事交往，聲稱是懷孕準備墮胎時才知道自己是小三。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

黃妻在判決書中主張，和丈夫是在2013年間結婚（現已離婚），林女明知此事，卻還是在2021年至2022年間與丈夫交往，甚至在租屋處發生多次性行為，就算這段不倫戀已在2021年9月間被她發現，兩人仍持續往來、發生性行為，最終導致她的婚姻關係破裂，憤而決定提告求償100萬元。

林女則辯稱，自己和黃男是同事關係，黃男對她呵護有加且經常搭訕，並聲稱婚姻關係已經破裂，只差簽字離婚的程序而已，她禁不住追求答應交往，直到後來懷孕需要墮胎時，才從男方的手機訊息發現他們夫妻倆仍然互動密切，自己則成了小三，她自知已經鑄成錯誤，但真的無力負擔賠償。

桃園地院法官認為，林女雖然主張黃男隱瞞尚未離婚的事情，但從兩人的LINE對話紀錄可知，她應該是知道男方尚未離婚的事情；再者，就算林女是因為黃男積極追求才答應交往，不論男方當時與妻子之間的生活狀態為何，婚姻關係仍是確實存在的，她卻與男方交往並發生性行為，的確已經侵害到黃妻的配偶關係身分法益。

法官表示，綜合黃妻提出的截圖畫面、LINE對話紀錄等證據，可知林女與黃男之間確實有男女交往關係，而且多次發生性行為，顯然已經逾越一般朋友間的社交行為範疇，考量到雙方的身分地位、經濟收入等因素，最終判林女應賠償黃妻20萬元較為適當，全案仍可上訴。

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