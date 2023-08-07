人妻打電話「老公偷吃ing」　小三接起嗆：我們正在一起

記者黃翊婷／綜合報導

南投人妻小慧（化名，以下人名皆同）發現從事水果批發工作的丈夫阿龍外遇，並與女看護工玲玲以平均每個月1、2次的頻率發生性行為，2021年6月11日她打電話給丈夫，接聽的人竟然是玲玲，甚至還對她嗆聲，「妳還沒有睡覺喔？我們現在在一起」，憤而決定提告求償。南投地院法官審理後，判玲玲應賠償小慧15萬元，全案仍可上訴。

▲阿龍外遇玲玲，老婆打電話來，他還會要求玲玲不要出聲。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小慧在判決書中主張，阿龍在從事水果批發工作期間偶然結識玲玲，平時聊天都會提及與老婆、子女相處的事情，玲玲明知丈夫已婚，仍在2020年5月間相約前往摩鐵發生性行為，之後便以每個月1、2次的頻率持續發生性行為，最後一次則是在2021年5月25日。

小慧控訴，2021年6月11日她撥打電話給丈夫，接聽的人竟然是玲玲，而且還對她嗆聲，「妳還沒有睡覺喔？我們現在在一起」，事後質問丈夫，丈夫才承認外遇，而且每次發生性行為之後，玲玲都會索討金錢，長期下來已經獲利數萬元，讓她感到十分氣憤，因此決定提告求償30萬元。

對於正宮的指控，玲玲辯稱，她自始至終都不知道阿龍已婚，雖然兩人有發生過性行為，但頻率不高；此外，她曾在對話中說出「Maff」（印尼語）即對不起這句話，那是因為多次未接到電話的禮貌性道歉，不是針對與阿龍交往的事情說對不起。

阿龍則到庭證稱，他有明確告知玲玲自己已婚的身分，小慧打電話來時，還曾要求玲玲不要出聲，「她有問我為何禮拜天不能帶她出去，我有說禮拜天我要陪老婆、小孩」，兩人第一次發生性行為是在2020年5月初，最後一次是在2021年5月齋戒月結束後，都是在同一間摩鐵，頻率大約每個月2、3次，每次都有金錢交易，「我主動拿錢給她，她要求要買東西，我會再另外給錢，我跟她說這是性交易」。

南投地院法官認為，從上述證詞中可知，玲玲應當是在知悉阿龍已婚的狀況下，仍與對方發生性行為，的確侵害到小慧的配偶權，不過，針對兩人發生性行為的次數與頻率，由於小慧的主張和阿龍的證詞不同，加上未能提出其他積極事證，因此僅能認定次數為「至少1次以上」，最終判玲玲應賠償小慧15萬元較為適當，全案仍可上訴。