　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻打電話「老公偷吃ing」　小三接起嗆：我們正在一起

記者黃翊婷／綜合報導

南投人妻小慧（化名，以下人名皆同）發現從事水果批發工作的丈夫阿龍外遇，並與女看護工玲玲以平均每個月1、2次的頻率發生性行為，2021年6月11日她打電話給丈夫，接聽的人竟然是玲玲，甚至還對她嗆聲，「妳還沒有睡覺喔？我們現在在一起」，憤而決定提告求償。南投地院法官審理後，判玲玲應賠償小慧15萬元，全案仍可上訴。

▲性愛,做愛,上床。（圖／視覺中國）

▲阿龍外遇玲玲，老婆打電話來，他還會要求玲玲不要出聲。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小慧在判決書中主張，阿龍在從事水果批發工作期間偶然結識玲玲，平時聊天都會提及與老婆、子女相處的事情，玲玲明知丈夫已婚，仍在2020年5月間相約前往摩鐵發生性行為，之後便以每個月1、2次的頻率持續發生性行為，最後一次則是在2021年5月25日。

小慧控訴，2021年6月11日她撥打電話給丈夫，接聽的人竟然是玲玲，而且還對她嗆聲，「妳還沒有睡覺喔？我們現在在一起」，事後質問丈夫，丈夫才承認外遇，而且每次發生性行為之後，玲玲都會索討金錢，長期下來已經獲利數萬元，讓她感到十分氣憤，因此決定提告求償30萬元。

對於正宮的指控，玲玲辯稱，她自始至終都不知道阿龍已婚，雖然兩人有發生過性行為，但頻率不高；此外，她曾在對話中說出「Maff」（印尼語）即對不起這句話，那是因為多次未接到電話的禮貌性道歉，不是針對與阿龍交往的事情說對不起。

阿龍則到庭證稱，他有明確告知玲玲自己已婚的身分，小慧打電話來時，還曾要求玲玲不要出聲，「她有問我為何禮拜天不能帶她出去，我有說禮拜天我要陪老婆、小孩」，兩人第一次發生性行為是在2020年5月初，最後一次是在2021年5月齋戒月結束後，都是在同一間摩鐵，頻率大約每個月2、3次，每次都有金錢交易，「我主動拿錢給她，她要求要買東西，我會再另外給錢，我跟她說這是性交易」。

南投地院法官認為，從上述證詞中可知，玲玲應當是在知悉阿龍已婚的狀況下，仍與對方發生性行為，的確侵害到小慧的配偶權，不過，針對兩人發生性行為的次數與頻率，由於小慧的主張和阿龍的證詞不同，加上未能提出其他積極事證，因此僅能認定次數為「至少1次以上」，最終判玲玲應賠償小慧15萬元較為適當，全案仍可上訴。

ET快訊
獨／「2樓成了1樓」　薄霧變暴雨一夕山崩
LIVE／5億生案開庭夏男首吐上樓原因　遭賴母親友包圍痛罵
夏男喊「當天沒想結婚」卻隨身帶證書　冷回法官：那只是一張紙
電信費2022萬元　他收催繳單崩潰：怎麼算的
勇警父緝毒殉職...兒卻吸毒大鬧！　媽媽遭痛毆
快訊／高雄雨彈狂炸！　民眾傻：比上次停班還誇張
快訊／超偶歌手男友又遭逮捕
「全台暴雨後轉晴」時程曝　颱風蘭恩估明生成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

五億高中生配偶否認假結婚！賴母友聲援質疑：誰隨身帶結婚書約？

專挑汐止小黃破窗！缺錢買毒　慣竊2個月犯13案被收押　

夏男喊「當天沒想結婚」！卻隨身帶證書　冷回法官：那只是一張紙

台電漏夜搶修！都達凌晨復電　村長感動LINE：感謝辛苦了

噁男闖飯店空房看A片尻槍　2正妹開門驚呆！他穿上褲子從容離開

勇警父緝毒殉職...兒卻從國中就吸毒　老母遭不孝子痛毆憤吿傷害

人妻打電話「老公偷吃ing」　小三接起嗆：我們正在一起

快訊／高雄雨彈狂炸！積水半個輪胎高　網傻：比上次停班還誇張

獨／上山訪友受困3天！薄霧變暴雨一夕山崩　他親曝仁愛鄉慘況

超偶歌手林鑫汝男友再捲詐欺案　設1.3萬筆蝦皮錢包供詐團洗錢

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

台灣女優：你很好用..吳宗憲接不下去XD　路上搭訕愛愛「拍完片才曖昧→變男友」

22歲男酒駕紅燈右轉！　激動拍窗嗆警「打我啊」

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

水源保護區2千隻鵪鶉暴斃　染病遭惡業者「棄養」等死

五億高中生配偶否認假結婚！賴母友聲援質疑：誰隨身帶結婚書約？

專挑汐止小黃破窗！缺錢買毒　慣竊2個月犯13案被收押　

夏男喊「當天沒想結婚」！卻隨身帶證書　冷回法官：那只是一張紙

台電漏夜搶修！都達凌晨復電　村長感動LINE：感謝辛苦了

噁男闖飯店空房看A片尻槍　2正妹開門驚呆！他穿上褲子從容離開

勇警父緝毒殉職...兒卻從國中就吸毒　老母遭不孝子痛毆憤吿傷害

人妻打電話「老公偷吃ing」　小三接起嗆：我們正在一起

快訊／高雄雨彈狂炸！積水半個輪胎高　網傻：比上次停班還誇張

獨／上山訪友受困3天！薄霧變暴雨一夕山崩　他親曝仁愛鄉慘況

超偶歌手林鑫汝男友再捲詐欺案　設1.3萬筆蝦皮錢包供詐團洗錢

不是老高！「中文YT界第一人」是她　停更2年仍吸百萬訂閱

日本前首相麻生太郎今晨抵台　將單獨見賴清德

無畏商圈人氣走下坡　全台首家「夜市誠品」租金仍創高

穿穿脫脫找不到自己的風格　快來選出喜歡的顏色為穿衣指點迷津

生意好到師傅手沒停過！京都迴轉壽司推薦　食材新鮮還有中英菜單

楊繡惠霸氣宣布做1事「直到我死」　19歲嫩照曝光網歪樓：水啦！

五億高中生配偶否認假結婚！賴母友聲援質疑：誰隨身帶結婚書約？

8／7大雄生日！《THE哆啦A夢展》宣告來台　奈良美智跨界作品展出

小心沉默殺手！「貓心臟病」併發症恐癱瘓　出現3症狀快送醫

專挑汐止小黃破窗！缺錢買毒　慣竊2個月犯13案被收押　

社會熱門新聞

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

勇警緝毒中槍殉職　遺孀卻遭吸毒兒家暴

網美景點火燒車！1人全身40%燒傷不治

北市貴婦開賓士碰撞　騎士無生跡

貴婦開賓士碰撞機車　騎士送醫不治

苗栗一家5口同車亡…一夜湧入「20多萬善款」！

特斯拉右轉擊落機車　肇責誰大網戰翻

槽車氣壓蓋爆噴1死1傷　畫面曝光

配偶出庭喊：5億高中生受家庭迫害！曝當天上樓原因

即／高雄雷雨！漢神巨蛋旁驚見「人孔蓋噴泉」

1家5口同車亡　義消兄泣：救不回親人

即／瑞芳死亡車禍！機車猛撞左轉轎車　1死1重傷

越南法國麵包風暴擴大！　衛生局開罰54萬

更多熱門

相關新聞

已婚女醫激戰學長　夫怒告獲賠20萬

已婚女醫激戰學長　夫怒告獲賠20萬

一名人妻女醫師和學長男醫師阿維(化名)搞婚外情，而後阿維提出分手，女醫向丈夫坦承外遇，丈夫怒告阿維求償100萬元。全案審理時，阿維喊冤女醫有和丈夫簽定「交友自由協定」，而且他為了要和女醫分手，還遵照她開出的條件捐給公益團體50萬元，可見他分手意志堅決。法官審理認為，該交友協定有違公序良俗，阿維仍侵害配偶權，判賠20萬元。

她墮胎才知淪小三　還要賠正宮20萬

她墮胎才知淪小三　還要賠正宮20萬

他抓包妻子外遇　過來人教4招保財產

他抓包妻子外遇　過來人教4招保財產

胡瓜當眾被後輩踩頭上！

胡瓜當眾被後輩踩頭上！

銀行員要人妻「當性奴」　1夜2次借3萬

銀行員要人妻「當性奴」　1夜2次借3萬

關鍵字：

南投地院外遇

讀者迴響

熱門新聞

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

女星節目「被摸胸、扯褲頭」！　電視台裝死網怒抵制

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

田馥甄唱一半突中斷畫面全暗！　「下秒又傳巨響」全場驚魂　

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

勇警緝毒中槍殉職　遺孀卻遭吸毒兒家暴

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

iPhone 15實機外洩照曝！　2大經典設計被取代了

硬要買新勁戰！媽喊貴「大一兒反應」惹怒全場

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

網美景點火燒車！1人全身40%燒傷不治

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」

南投加油站救命英雄！她聞「土石流味」喊：快跑

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

潘瑋柏「機場幫空姐妻狂拍」　罕同框互動超甜

更多

最夯影音

更多
妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦
男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面