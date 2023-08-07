老闆關監視器「脫褲揪女助理加班」　闆娘破門見一堆衛生紙怒告

▲物流公司老闆下班後關掉監視器、裸下體和女行政助理共處一室時，被妻子破門拍攝。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園某物流業老闆娘發現丈夫經常在下班後返回工廠，還無故關掉工廠監視器，心生懷疑。有天她發現監視器又被關掉，立即回工廠查看，竟撞見女行政助理坐在床邊，丈夫只穿內褲急忙拉起長褲的一幕，憤而蒐集床邊用過的衛生紙，將女助理告上法院，求償78萬元。桃園地院審理，認為女助理和衣衫不整的人夫共處一室，已侵害配偶權，判賠8萬元。

正宮主張，她和丈夫結褵32年，長年在丈夫經營的公司任職。去年她發現丈夫經常在全公司下班後，莫名返回鐵皮工廠，把工廠內、外監視器主機關掉，讓她覺得非常奇怪。在12月2日當天傍晚，她又發現工廠監視器被關掉，立即前往查看，竟在辦公室增設的小房間內，看到女行政助理坐在床上，下體鋪了多張衛生紙，而丈夫下面只穿著內褲，旁邊還有留有體液的衛生紙，兩人顯然發生性行為，已侵害她配偶權，她要向小三求償78萬元。

女助理則辯稱，她那天打完卡仍留在辦公室加班，下班前正好看到老闆長年腰疾復發，就幫他在腰椎舊疾處貼酸痛藥布，想不到闆娘突然拿手機衝進來拍攝，還大發雷霆，而闆娘拍的衛生紙照片是辦公室隨處都有的垃圾，她和老闆並無發生關係。

法官查看影片，畫面中老闆下半身僅穿內褲，見拍攝急忙穿上長褲，女助理則未穿鞋、襪坐在床邊，但並無法因此證明兩人有發生性行為，正宮也未報警或將衛生紙送驗取得進一步證據。但女助理見老闆下半身赤裸，不但不閃避，還脫鞋獨處一室，已逾越一般男女往來的正常情誼，審酌女助理目前失業中，判她應賠償8萬元。全案還可上訴。